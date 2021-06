Informacje o szczepieniach zapisane w kodach QR. Czym są kody QR?

Siedem państw Unii Europejskiej – Bułgaria, Czechy, Dania, Niemcy, Grecja, Chorwacja i Polska – połączyło się z unijnym systemem informatycznym weryfikującym Unijne Certyfikaty COVID i rozpoczęło ich wydawanie. Specjalne kody QR można wygenerować w Polsce w Internetowym Koncie Pacjenta.

We wtorek 1 czerwca minister zdrowia Adam Niedzielski potwierdził, że Polska przystąpiła do systemu Unijnych Certyfikatów COVID. Unijny Certyfikat COVID (UCC) to elektroniczne zaświadczenie, które ułatwia bezpieczne i swobodne przemieszczanie się pomiędzy krajami Unii Europejskiej w czasie pandemii.

– Polska znalazła się w grupie siedmiu krajów, które od dzisiaj są podłączone do systemu unijnego i już nie testują, a w zasadzie używają możliwości wydawania certyfikatu, który jest zgodny ze wszystkimi standardami – powiedział Niedzielski na konferencji prasowej.

Drugi obszar, w którym certyfikaty będą wydawane, dotyczy negatywnego wyniku testu na COVID-19. Minister podkreślił, że mowa wyłącznie o testach PCR.

– Komisja Europejska nie zdecydowała się jeszcze na włączenie testów antygenowych do tych, które potwierdzają status osoby niezakażonej – powiedział.

Co dalej w aplikacji?

– Już niedługo, bo planujemy, że do 25 czerwca, opracujemy również możliwość prezentowania tego certyfikatu w aplikacji Moje IKP, czyli odpowiednika Internetowego Konta Pacjenta na urządzeniu mobilnym. Wyjaśnił również, że w tym samym terminie będzie możliwość pokazania tego certyfikatu w aplikacji mObywatel. – Czyli na razie jest tradycyjne konto, dające możliwość wyświetlania na urządzeniu mobilnym QR kodu, (...) albo tradycyjny wydruk – wyjaśnił.

Czym są kody QR?

Kody QR (Quick Response Code) to kody kreskowe, które umożliwiają zapisanie danych. Nie jest to klasyczny kod kreskowy, przybiera raczej kształty geometryczne. Można w nich zapisać przeróżne informacje.

Aby odczytać dane zapisane w kodzie, w urządzeniu mobilnym musimy mieć specjalny czytnik elektroniczny. Skanujemy kod i zakodowane informacje wyświetlą się na urządzeniu. Może to być zawartość strony internetowej, dane kontaktowe czy jakiś kod promocyjny, w zależności od tego, w jakim celu został stworzony kod.

W przypadku Unijnego Certyfikatu COVID będą to informacje o szczepieniach oraz inne, o których wspomniał minister Niedzielski.

