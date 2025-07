Wyższe odprawy i ochrona etatu. Od stycznia rewolucja w szkołach

Sejm uchwalił nowelizację Karty Nauczyciela, która wprowadza istotne zmiany w przepisach dotyczących emerytur i ochrony zatrudnienia pedagogów. Nowe regulacje, które wejdą w życie 1 stycznia 2026 roku, przewidują wyższe odprawy dla nauczycieli przechodzących na emeryturę lub rentę oraz wzmocnioną ochronę przedemerytalną.

Odprawy emerytalne

Nowelizacja zakłada jednorazowe odprawy emerytalno-rentowe, których wysokość będzie zależna od stażu pracy. Nauczyciele z co najmniej 10-letnim stażem otrzymają odprawę w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia. Po 15 latach pracy będzie to trzykrotność pensji, a po 20 latach – aż sześciokrotność wynagrodzenia. Ta ostatnia opcja to zupełna nowość w przepisach.

Dla przykładu – nauczyciel dyplomowany z minimalnym wynagrodzeniem zasadniczym w wysokości 6210,75 zł brutto otrzyma odprawę wynoszącą ponad 37 tys. zł brutto. Odprawa przysługiwać będzie również osobom zatrudnionym na mniej niż pół etatu.

Ochrona przedemerytalna

Kolejna ważna zmiana dotyczy ochrony przedemerytalnej. Od 1 września 2025 roku nauczycielom zatrudnionym na czas nieokreślony lub na podstawie mianowania, którzy mają nie więcej niż cztery lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, nie będzie można wypowiedzieć umowy – pod warunkiem, że ich zatrudnienie umożliwia uzyskanie emerytury w odpowiednim czasie.

Nowe przepisy przewidują też wyjątki. Ochrona przedemerytalna nie obowiązuje w przypadku likwidacji szkoły, negatywnej oceny pracy nauczyciela, braku możliwości ograniczenia zatrudnienia lub odmowy przyjęcia nowego wymiaru pracy.

Zmiany te mają poprawić sytuację finansową nauczycieli kończących karierę zawodową i zapewnić im większe bezpieczeństwo zatrudnienia w ostatnich latach pracy.

Czytaj też:

Nowacka i MEN trwają mimo złych ocen. Tajemniczy plan Tuska?Czytaj też:

Co czeka w szkole uczniów i rodziców od 1 września? Szefowa MEN wyjaśnia