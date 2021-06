Samsung The Wall – doskonałość ekranu w każdym calu

Zarówno w domu, jak i w drodze w zaledwie kilka sekund można pobrać praktycznie każdy rodzaj treści i od razu zacząć je oglądać. W przypadku filmów obecnie wolimy oglądać je w domach wraz z rodziną i przyjaciółmi niż wyjść do kina. To z kolei przyczyniło się do wzrostu popularności domowych pomieszczeń przeznaczonych do rozrywki, w których przemyślany design i przełomowe technologie mogą zapewnić wciągające wrażenia przewyższające te, które jeszcze wczoraj oferowały jedynie kina.

Niezwykle szybka ewolucja technologii sprawiła, że użytkownicy mają dostęp do wciągających wrażeń podczas odbioru treści dzięki połączeniu dźwięku 360º i ekranów LED wielkich rozmiarów. Nowe trendy zupełnie zmieniły ofertę urządzeń i rozwiązań kierowaną do właścicieli mieszkań i domów. W przypadku najnowszych technologii konieczny jest jednak uważny wybór i przemyślany projekt, by zagwarantować ich efektywne działanie z optymalną wydajnością i niezwykłymi wrażeniami obrazu, dlatego Samsung ma w ofercie przełomowy ekran The Wall.

The Wall od Samsung – więcej niż projektor, więcej niż telewizor

The Wall to wyświetlacz najnowszej generacji zbudowany w technologii MicroLED, zapewniający rewolucyjne wrażenia wizualne. Przekracza wszystkie znane do tej pory granice rozdzielczości, wielkości i proporcji obrazu. Ekran ma budowę modułową dzięki czemu łatwo dostosowuje się do wnętrza, a jego wielkość może osiągać nawet 583 cale.

Nigdy wcześniej niewidziane efekty wizualne

Inteligentna adaptacja rozdzielczości ekranu obsługiwana przez sztuczną inteligencję zapewnia doskonały obraz i niesamowite wrażenia w dowolnym rozmiarze. Czarny jest istotą szczegółów, a The Wall to istota czerni. Połączenie wyjątkowo czarnej bazy ze specjalną technologią gwarantującą ultraniski poziom odblasków zapewnia czysty poziom czerni, niezrównany kontrast i detale. Czołowy w branży mechanizm optymalizacji jakości obrazu The Wall – zaawansowana technologia HDR10+ i wiele innych nowatorskich rozwiązań pozwala na wyświetlanie obrazów z idealną jasnością szczytową oraz niezwykle dokładnym odwzorowaniem skali szarości.

Design dostosowany do wnętrz

The Wall wtapia się w otoczenie dzięki smukłej, pozbawionej ramek obudowie. Nowoczesny wygląd i personalizowana obudowa dodają smaku wnętrzom. Dom, w którym masz pełną kontrolę, to dom, gdzie widzisz tylko to, co chcesz zobaczyć.

Sztuka i rozrywka

Nigdy nie wyłączaj swojego gustu i smaku. Wyprzedzając konwencjonalne ekrany, dwa odrębne tryby pozwalają, aby The Wall stał się cyfrowym płótnem, na którym można oglądać ulubioną rozrywkę lub pokazywać swój osobisty styl na obrazach.

