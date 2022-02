Gigantyczny spadek Facebooka. Zuckerberg jeszcze nigdy nie stracił tak dużo

Największy spadek w historii Facebooka ma związek z najsłabszym raportem finansowym w historii firmy. Platforma społecznościowa po raz pierwszy straciła więcej użytkowników, niż zyskała, a sam Zuckerberg powiedział w liście do pracowników, że konkurencja nigdy nie była większa. Facebook przyznał też, że po raz pierwszy od 18 lat spadła liczba jego dziennych użytkowników. Sam Mark Zuckerberg stracił w 2022 już ponad 40 mld dolarów.

Gigantyczny spadek Facebooka

Meta straciła w 2022 35 proc., a jej kapitalizacja spadła poniżej 600 mld dolarów, co spowodowało, że spadła na siódme miejsce najbardziej wartościowych firm w Stanach Zjednoczonych. Meta uplasowała się za firmą Nvidia, producentem procesorów graficznych i obliczeniowych, która ogłosiła, że wycofuje się z umowy przejęcia innej firmy z branży mikroprocesorów, brytyjskiej ARM. Wartość Nvidii stale rośnie, co związane jest z gigantycznym zapotrzebowaniem na procesory graficzne do komputerów PC.

Facebook, a konkretnie Meta, która jest właścicielem Facebooka, a także Instagramu i WhatsAppa traci od początku roku. Jeszcze przed opublikowaniem słabego raportu finansowego Meta straciła w 2022 15 proc. wartości akcji, a kolejne 20 proc. po raporcie. Zakończyło to świetne dwa lata Mety, której akcje urosły od 2020 o 300 proc.

Przed Facebookiem znalazły się pozostałe firmy z tzw. Wielkiej Piątki (Apple, Amazon, Microsoft, Google), a także Tesla i Berkshire Hathaway Warrena Buffeta.