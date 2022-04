Najbogatszy człowiek świata znów wspiera Ukrainę

Elon Musk od początku rosyjskiej inwazji wspiera Ukrainę. W pierwszej kolejności, na prośbę ministra ds. transformacji cyfrowej Ukrainy, włączył usługi internetu satelitarnego Starlink nad terytorium Ukrainy. Następnie kilkukrotnie przekazał Ukraińcom zestawy do odbioru internetu, a w międzyczasie udoskonalił je tak, aby pobierały mniej prądu. Teraz najbogatszy człowiek świata wysłał kolejną pomoc.

Elon Musk ponownie pomaga Ukrainie. Przekazał baterie Tesla Powerwall

Tym razem do Ukrainy Elon Musk przekazał panele słoneczne i zestawy akumulatorów Tesla Powerwall, poinformował Ukrinform.

Tesla Powerwall to system, który ma służyć jako awaryjne źródło energii w domach zasilanych z paneli fotowoltaicznych. Na stronie producenta można przeczytać, że Powerwall automatycznie wykrywa przerwy w dostawie prądu i uruchamia się, aby je pokryć. Bateria Powerwall może być wykorzystywana po podłączeniu do sieci energetycznej lub w połączeniu z panelami fotowoltaicznymi. W przesyłce do Ukrainy Elon Musk wysłał również takie panele.

Minister ds. transformacji cyfrowej Ukrainy poinformował, że baterie Tesla Powerwall będą wykorzystane jako źródło energii w punktach medycznych w Irpieniu o Borodiance.

Irpień, w obwodzie kijowskim, był w części opanowany przez rosyjskie wojska, a niedawno został wyzwolony przez Siły Zbrojne Ukrainy. Borodianka to także miasto w obwodzie kijowskim, ale znajduje się dalej niż Irpień i było praktycznie w całości zajęte przez siły rosyjskie. Miasto zostało prawie całkowicie zniszczone.

