Czy to przyszłość lotnictwa medycznego? Jeden europejski kraj tak uważa

ANN to nowatorski koncept samolotu o napędzie hybrydowo-elektrycznym ze zdolnością pionowego startu i lądowania. Samolot budowany jest przez włoską firmę Manta Aircraft. Inna włoska firma, która specjalizuje się w transporcie medycznym – Avionord, zainwestowała w producenta samolotu i zamówiła 15 maszyn ANN. Samoloty będą dostarczane od 2026 roku.

Obecnie firma Manta jest w trakcie budowy prototypu drugiej wersji swojego samolotu ANN2 w skali jeden do trzech. Latem 2022 prototyp ma dołączyć do innego, który już jest testowany w locie. Pierwszy pełnowymiarowy prototyp platformy ANN ma być gotowy w drugiej połowie 2023 roku.

Szybszy od śmigłowców

Dzięki zmiennym położeniu silników samolot ANN będzie mógł startować i lądować pionowo tak jak śmigłowiec. To umożliwi mu działanie z prowizorycznych lądowisk i helipadów. Dzięki skrzydłom i obracanym silnikom samolot będzie mógł osiągnąć prędkość przelotową 300 km/h, czyli około 40-60 km/h szybciej niż klasyczne śmigłowce. Zasięg maszyn ma w zależności od konfiguracji wynosić od 300 do 900 km, co jest porównywalnym wynikiem ze śmigłowcami.

ANN2 będzie wyposażony w osiem silników. Ze wszystkich silników samolot będzie korzystał jedynie do startów i lądowania, do lotu poziomego wykorzystane będą cztery silniki. Pojazd będzie mógł zabrać na pokład dwie osoby w układzie tandem (jedna za drugą).

We współpracy z firmą Avionord samolot ma być wykorzystywany głównie do transportu organów do przeszczepów, ale w przyszłości platforma będzie według producenta mogła być wykorzystywana także przez inne służby oraz do usług typowo transportowych.

Firma Avionord otrzyma udziały w firmie Manta Aircraft i tym samym dołączy do pięciu innych inwestorów oraz wspieranego przez włoski rząd funduszu VC.

