Co wspólnego mają drony kamikadze na Ukrainie i marsjański helikopter?

Amerykańska firma AeroVironment produkuje latające bezzałogowce najwyższej klasy. Ostatnio zrobiło się o niej głośno, gdy Stany Zjednoczone zdecydowały się przekazać Ukrainie kilkaset dronów kamikadze Switchblade jej produkcji. Wcześniej firma także miała swój wkład w światowe wiadomości, ale jej nazwa nie pojawiała się prawie w ogóle.

AeroVironment była jednym z wykonawców śmigłowca Ingenuity, który poleciał na Marsa razem z łazikiem Perseverance. Na Czerwonej Planecie Ingenuity był pierwszym wiropłatem, który wykonał lot na innej planecie niż Ziemia, i lata już dłużej niż było to planowane.

Chociaż śmigłowiec był zaprojektowany i zbudowany przez zespół w NASA, to kilka firm współpracowało z agencją. AeroVironment pomagała NASA w zakresie projektowym. Firma była odpowiedzialna m.in. wstępny projekt koncepcyjny śmigłowca przenoszonego wewnątrz łazika w 2014 roku. Dane zebrane przez Ingenuity posłużą firmie AeroVironment do rozwoju przyszłych pozaziemskich śmigłowców.

Uciekł przed Związkiem Radzieckim, teraz walczy z Rosją

Założycielem i obecnym prezesem AeroVironment jest Wahid Nawabi, Afgańczyk, który uciekł do Stanów Zjednoczonych przed rosyjską inwazją w wieku 14 lat.

„Urodziłem się w Afganistanie. Wyjechałem zaraza na początku sowieckiej okupacji na początku lat 80. W pewnym sensie jest to dla mnie bardzo osobiste i emocjonalne przeżycie” mówił w wywiadzie dla CBS News Wahid Nawabi. „Byłem tam i wiem dokładnie, jak to jest. Życie wywraca się do góry nogami w ciągu sekund”. – wspominał Afgańczyk.

Nawabi zwierzył się, że jednym ze wspomnień, które mocno mu się wyryło w pamięci, są amerykańskie rakiety Stinger, które zestrzeliwały rosyjskie śmigłowce. „Widziałem na własne oczy pół tuzina spadających na ziemie śmigłowców”. Teraz Afgańczyk ma nadzieje, że jego drony będą dla rosyjskich czołgów w Ukrainie, czym były Stingery dla śmigłowców w Afganistanie.

