Odkurza, podświetla, myje. Dyson wprowadza nowe urządzenie

Firma Dyson wprowadziła na rynek nowy bezprzewodowy odkurzacz Dyson V15s Detect Submarine, który oprócz klasycznego odkurzania wyposażony jest w funkcję aktywnego mycia powierzchni czystą wodą, dzięki czemu usuwa plamy i rozlane płyny.

Nowoczesna technologia

Jedną z innowacji wprowadzonych w modelu Dyson V15s Detect Submarine jest precyzyjnie zaprojektowana elektroszczotka z wałkiem do czyszczenia na mokro Dyson Submarine. Zużywa dokładnie tyle wody, ile potrzeba, aby skutecznie usunąć rozlane płyny, uporczywe plamy i drobne suche zanieczyszczenia, takie jak np. okruszki.

„Posiadacze dotychczasowych modeli odkurzaczy myjących często mają wiele powodów do frustracji, związanych głównie z niewygodną obsługą i konserwacją oraz niewystarczającą skutecznością sprzątania. Rozwiązaliśmy te problemy, tworząc wielofunkcyjny i kompaktowy, łatwy w manewrowaniu a zarazem wydajny odkurzacz, który przenosi nas na nowy poziom dokładnego sprzątania, także na mokro” – powiedział Charlie Park, wiceprezes działu Floorcare R&D w firmie Dyson.

Dzięki najnowszej Technologii Extraction Plate odkurzacz skutecznie czyści na mokro, bez nadmiaru wody na podłodze. Unikalna konstrukcja płytki umieszczonej tuż przy wałku szczotki odsącza nadmiar wody z prosto do pojemnika, dzięki czemu można uniknąć nadmiaru wilgoci na podłodze.

Aby to osiągnąć, inżynierowie z Dyson zaprojektowali także system 8 punktów rozprowadzania wody, który dzięki wysokiemu ciśnieniu równomiernie ją rozprowadza i sprawia, że cała powierzchnia wałka jest odpowiednio nawilżona. Z ośmiu punktów rozprowadzania wody rozmieszczonych w równych odstępach wzdłuż wałka uwalniane jest dokładnie 18 ml wody na minutę.

Napędzany przez silnik wałek z mikrofibry usuwa rozlane płyny, uporczywe plamy i drobne zanieczyszczenia, a brudna woda jest odprowadzana przez wytrzymałą płytę i trafia bezpośrednio do pojemnika na brudną wodę.

Producent zastrzega, by nie ładować odkurzacza wyposażonego w szczotkę Submarine z pustym zbiornikiem wody. Najlepiej, aby ładować odkurzacz, umieszczając w rurze Elektroszczotkę Digital Motorbar lub podświetlaną elektroszczotkę Fluffy Optic.

Podświetlanie kurzu

Oprócz uniwersalnej końcówki Dyson Combi do odkurzania mebli, narożników, listew przypodłogowych, czy szuflad i końcówki szczelinowej do trudniej dostępnych miejsc, odkurzacz Dyson V15s Detect Submarine jest wyposażony w mini elektroszczotkę zapobiegającą plątaniu się włosów, która świetnie zbiera długie włosy i sierść.

Szczotka o stożkowym kształcie ze specjalnie wyprofilowanym włosiem została zaprojektowana w taki sposób, aby włosy nie owijały się wokół niej, lecz bezpośrednio przesuwały się ku jej węższemu końcowi, a następnie zsuwały się z niego i trafiały do pojemnika. Mechaniczne właściwości szczotki sprawiają, że świetnie nadaje się ona do usuwania długich włosów i podobnych zanieczyszczeń, jednak została ona stworzona również z myślą o dokładnym odkurzaniu takich miejsc jak materace czy sofy, a także legowiska zwierząt, w których kurz jest głęboko ukryty.

Czystość bez detergentów

Jak informuje Dyson nowe urządzenie zaprojektowano z myślą o użyciu do czyszczenia tylko czystej wody. Jeśli jednak chcemy użyć odrobiny delikatnego detergentu czy środka do dezynfekcji, nic nie stoi na przeszkodzie.

Producent zaleca jednak, by przy korzystaniu z Dyson V15s Detect Submarine nie korzystać z detergentów, które mocno się pienią. Odkurzacz jest przeznaczony do wykorzystania w pomieszczeniach, na powierzchniach twardych, jak np. parkiet, panele, terakota czy kamień. Nie zaleca się wykorzystywania go do czyszczenia mocno zabrudzonych powierzchni tarasów, ale z posadzką na balkonie na pewno sobie poradzi.