Zmiany w mObywatelu. Aplikacja nie zadziała na niektórych smartfonach

Ministerstwo Cyfryzacji wydało komunikat dotyczący aplikacji mObywatel, popularnego narzędzia na smartfony. Od nowej aktualizacji oprogramowanie przestanie działać na urządzeniach ze starszym systemem Android. Decyzja ta podyktowana jest głównie względami bezpieczeństwa, co wyjaśniono w szczegółach.

Zmiany dotyczące aplikacji mObywatel

Aplikacja mObywatel, z której korzysta wielu Polaków, przestanie być dostępna na urządzeniach z systemem Android 7 lub starszym. Zmiana wchodzi w życie wraz z aktualizacją oznaczoną numerem 4.46. Od tego momentu aplikacja będzie działać wyłącznie na smartfonach z Androidem 8 lub nowszym oraz z systemem iOS 15 i wyższym.

Ministerstwo Cyfryzacji zapewnia jednak, że:

„Zdecydowana większość użytkowników – tych, którzy korzystają z urządzeń z systemem Android 8 i nowszym lub systemem iOS 15 i wyższym – nie odczuje tej zmiany i będzie korzystać z aplikacji mObywatel dokładnie tak, jak do tej pory”.

Główne powody rezygnacji ze wsparcia starszych systemów

Decyzja o zakończeniu wsparcia dla starszych systemów Android opiera się na trzech kluczowych aspektach:

Bezpieczeństwo – Starsze wersje Androida nie otrzymują już poprawek zabezpieczeń, co zwiększa ryzyko ataków hakerskich. Optymalizacja pracy nad aplikacją – Twórcy podkreślają, że rezygnacja ze starszych systemów pozwoli skupić się na rozwoju i usprawnieniu aplikacji dla większości użytkowników. Lepsze działanie aplikacji – Nowe systemy operacyjne zapewniają płynniejsze działanie aplikacji, co przekłada się na lepsze doświadczenie użytkowników.

Marginalny wpływ na użytkowników

Według danych Ministerstwa, jedynie niewielki odsetek użytkowników aplikacji korzysta z urządzeń z systemem Android 7 lub starszym:

„Codziennie pracujemy nad utrzymaniem i rozwojem aplikacji dla milionów użytkowników, spośród których jedynie marginalna liczba (poniżej jednej dziesiątej procenta) korzysta z urządzeń z systemem Android 7. Wycofanie się ze wsparcia starszego systemu sprawi, że zoptymalizujemy swoje prace i więcej czasu poświęcimy na rozwój aplikacji dla zdecydowanej większości użytkowników”.

Ministerstwo Cyfryzacji zachęca użytkowników starszych smartfonów do aktualizacji systemów operacyjnych, o ile to możliwe. Podkreśla, że działanie to nie tylko umożliwi korzystanie z mObywatela, ale również znacząco zwiększy bezpieczeństwo urządzeń w kontekście cyberzagrożeń.

