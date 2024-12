Gadżety, które zachwycą – idealne prezenty dla miłośników dźwięku, kina i sztuki

Music Frame

Music Frame to idealny prezent dla każdego melomana. Ten designerski głośnik oprócz fantastycznych technologii, takich jak Wide Sweet Spot odpowiadającej za równomierne rozchodzenie się dźwięku i Dolby Atmos, odpowiedzialnej za dźwięk przestrzenny, pozwala także na personalizowanie. W bardzo prosty sposób możemy korzystać ze sprzętu jak z ramki, umieszczając w niej własne zdjęcia, co nie ma żadnego wpływu na jakość dźwięku. Tym samym Music Frame staje się nie tylko praktycznym niezbędnikiem podczas domówek czy nocy filmowych, ale także stylowym dodatkiem do domu.

Freestyle Gen.2

Marzysz o kinie na wyciągnięcie ręki? Poznaj kompaktowy projektor Samsung Freestyle Gen.2! Ten przenośny, ultralekki projektor waży zaledwie 830 g, a dzięki swoim niewielkim gabarytom możesz zabrać go ze sobą wszędzie. Obrotowy design umożliwia wyświetlanie filmów na dowolnej powierzchni — czy to na ścianie namiotu, czy na „ekranie” z prześcieradła w ogrodzie. Automatyczne dostosowanie obrazu pozwala na projekcję pod niemal każdym kątem. Dodatkowo, Freestyle Gen.2 oferuje dźwięk premium 360°, otaczając Cię muzyką z głośnika o mocy 5 watów. Taki świąteczny gadżet ucieszy każdego kinomana!

Soundbar HW- S801D

Soundbar HW- S801D to idealny prezent dla miłośników doskonałego dźwięku i nowoczesnego designu. Jego ultrasmukła obudowa o głębokości zaledwie 4 cm sprawia, że doskonale wkomponuje się w przestrzeń pod telewizorem, nie zajmując wiele miejsca. Dzięki technologii Dolby Atmos oraz Wielokanałowemu Dźwiękowi Przestrzennemu 3.1.2 zapewnia potężne, przestrzenne brzmienie, które wypełni całe otoczenie. Stylowy wygląd czyni ten soundbar eleganckim elementem każdego wnętrza, a intuicyjna obsługa i bezprzewodowe połączenie sprawiają, że korzystanie z niego jest niezwykle wygodne.

The Frame

Samsung The Frame to telewizor, który świetnie odnajduje się zarówno w mieszkaniach, jak

i w galeriach sztuki oraz muzeach. Wyróżnia go Matowa Powłoka Ekranu, która sprawia, że zapomnimy o grze świateł i w pełni będziemy mogli się skupić na detalach i teksturach oglądanych dzieł i to niezależnie od pory dnia. Telewizor ten można z łatwością personalizować, a pomogą w tym wymienne ramki, dostępne w różnych kolorach i stylach oraz różne możliwości montażu: w pionie lub poziomie, na nóżkach, na specjalnym wieszaku – który znajduje się w zestawie z telewizorem – lub na statywie Studio. The Frame to idealny pomysł na gwiazdkową niespodziankę dla każdego konesera piękna i sztuki.