Oszustwo „na kwarantannę” albo odnaleziony portfel. Nie klikaj w linki

CERT Polska ostrzega przez zmasowaną kampanią SMS-ową celująca w użytkowników telefonów z systemem Android. Jak tym razem działają oszuści?

Na losowe numery telefonów masowo rozsyłane są wiadomości SMS. Informują one o rzekomym skierowaniu na kwarantannę albo zgubionych dokumentach. W treści wiadomości znajduje się link do strony, która próbuje nakłonić nas do aktualizacji aplikacji Flash Player. W rzeczywistości zainstalowanie pobranego pliku spowoduje infekcję złośliwym trojanem bankowym z rodziny Cerberus. W przypadku instalacji trojana atakujący uzyskają dostęp do wrażliwych danych z Waszego telefonu, m.in. danych uwierzytelniających do bankowości mobilnej – czytamy w komunikacie.

Na szczęście w tym przypadku samo kliknięcie w link z wiadomości bez pobrania i zainstalowania aplikacji nie stanowi dla zagrożenia dla telefonu użytkownika.

CERT zachęca, by podejrzane wiadomości zgłaszać przez stronę https://incydent.cert.pl lub telefonicznie pod numerem 799 448 084.

Oszustwo w serwisie Vinted

Nieustannie opisujemy oszustwa, do których wykorzystywane są smartfony i telefony. Oszuści świetnie „czują się” również na popularnych serwisach sprzedażowych, gdzie w zależności od scenariusza udają sprzedających albo kupujących i zachęcają swoje ofiary do klikania w linki, które następnie prowadzą do strony imitującej stronę do dokonywania płatności. Gdy podamy tam dane z karty płatniczej, możemy stracić nawet wszystkie zgromadzone środki.

Kilka dni temu pisaliśmy o tym, że Vinted – platforma, na której użytkownicy mogą kupować i sprzedawać m.in. ubrania z drugiej ręki – stała się przedmiotem zainteresowania oszustów. ING Bank Śląski ostrzega przed podstępnym działaniem. Gdy otrzymasz wiadomość w Vinted, np. „Kupiłam właśnie od Ciebie przedmiot. Potwierdź sprzedaż na mailu” – zachowaj szczególną ostrożność – alarmuje bank. Okazuje się bowiem, że podczas finalizowania rzekomej transakcji, można trafić na strony, które imitują pośredników płatności. Wówczas, po wpisaniu swojego loginu i hasła, oszuści dostają nasze dane i mogą wypłacić sobie środki, które zgromadziliśmy na koncie.

