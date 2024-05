Korzystasz z WhatsAppa? Uważaj na nowe metody cyberprzestępców!

Zespół CERT Polska ostrzega przed nową odmianą oszustw realizowanych na komunikatorze WhatsApp, jednej ze zdecydowanie najpopularniejszych aplikacji do komunikacji. Platforma stała się celem nowych, niebezpiecznych metod działań cyberprzestępców. Ostatnio wykryto szereg ataków, które mogą doprowadzić do utraty kontroli nad kontem użytkownika.

Cyberprzestępcy opracowali zręczne strategie, aby zdobyć dostęp do kont na WhatsAppie, wykorzystując oszukańcze metody i manipulację. Jednym z najnowszych scenariuszy ataku jest wysyłanie fałszywych wiadomości SMS, informujących ofiarę o rzekomej blokadzie konta wraz z wezwaniem do pilnej reakcji.

Cyberprzestępcy na WhatsApp. Jak atakują?

Potencjalna ofiara otrzymuje wiadomość SMS informującą o rzekomej blokadzie konta i pilnej potrzebie reakcji, gdzie dołączony link sugeruje możliwość ponownej aktywacji usługi.

Jednak po kliknięciu linku ofiara zostaje przekierowana na fałszywą stronę spreparowaną przez oszustów, gdzie zachęcana jest do podania kodu weryfikacyjnego pod pretekstem zakończenia blokady konta.

Jeśli ofiara poda te informacje, oszuści uzyskują pełen dostęp do jej konta WhatsApp, co może prowadzić do realizacji dalszych szkodliwych działań, w tym oszustw finansowych.

Jak bronić się przed atakami?

Zespół CERT Polska zaleca, by zachować szczególną ostrożność w sytuacji, gdy otrzymana wiadomość ma wzbudzać niepokój (np. groźba blokady konta) i wywiera presję, by szybko działać.

Wszelkie podejrzane wiadomości otrzymane na WhatsAppie (i nie tylko) można zgłaszać do CERT Polska na numer 8080.

