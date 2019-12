Wirtualne hipopotamy pomogą tym prawdziwym. Premiera Clumsy Rush tuż tuż

Jak dowiadujemy się od ludzi, którzy stworzyli opisywaną tutaj produkcję, Clumsy Rush to „pełna zabawy gra, która zaangażuje ciebie oraz twoich przyjaciół do wielogodzinnej rozgrywki”. Poruszamy się w niej kaczym (hipopotanim?) chodem, odbierając koronę przeciwnikowi przy pomocy swego wielkiego brzucha i przyspieszając w szarży jak prawdziwy hipopotam.

Rozgrywka wyposażona jest w 25 różnych modyfikacji, takich jak odbijanie się od elementów na mapie, różne modyfikacje poruszania się, klonowanie koron, niewidzialność, klejenie się do podłoża, ślizganie się, zamiana w lód itp. Wszystko to toczyć się będzie na 47 losowo generowanych poziomach. Co najważniejsze, grać można w dwie osoby w lokalnym multiplayerze. Zacięta walka o zwycięstwo w połączeniu z niezgrabnymi ruchami postaci sprawia, że ta gra potrafi przynieść wiele radości w luźnej atmosferze współzawodnictwa. Twórcy radośnie zapewniają, że gra została przetestowana na dzieciach! „Żadne z nich nie ucierpiało, ale zauważyliśmy efekty uboczne takie jak szeroki uśmiech oraz łzy radości” – dodają zaraz. W naszej pogoni za koroną możemy zagrać jako:

HIPCIO MIKOŁAJ – Idą Święta, ale o koronie pamięta!

SUMO HIPCIO – Ten łasuszek ma duży brzuszek

GLINA – Wszystko może zostać użyte przeciwko tobie

MISTRZ – Dobrze skontroluj, a potem demoluj

MAX – Gotowy do biegu, choćby zaniemógł

DOC – Wizyta u doktora opłacona jest w koronach

HULA – Hop hop hula i się nie rozczula

oraz dodatkowych 20 kolorowych postaci wydających... warte usłyszenia odgłosy.

„Ruszaj nogami w synchronizacji z bitami! Prawa nóżka, lewa nóżka, a na koniec uderz z brzuszka! Widzisz ten złoty przedmiot otoczony blaskiem? Korona! Jej właśnie szukasz! Złap ją i biegnij do mety. W końcu jakby wyglądał król bez korony!? Twój przyjaciel ci ją odebrał? Lata wylegiwania się i zajadania smakołykami wreszcie przyniosą efekty! Rozpędź się i uderz z brzucha strącając kumplowi koronę z ucha! A teraz odpalaj w butach rakiety i leć do mety!” – zachęcają nas twórcy.

Data premiery gry to 23 grudnia na Nintendo Switch oraz „przełom roku 2019/2020” na Xbox.

Zabawa z ratowaniem gatunku w tle

Pomagając hipciom zdobyć koronę, pomagasz hipopotamom przetrwać jako gatunkowi. Wydawca RedDeerGames zapowiedział, że wniesie część budżetu na wspieranie Hipopotamów żyjących w Afryce oraz na ich adopcję – według WFF znajdują się one na liście gatunku wysokiego ryzyka wyginięcia. „Nasze działania możesz obserwować lub aktywnie się do nich włączyć śledząc Clumsy Rush w mediach społecznościowych. Hashtagi #AdoptAHippo #ClumsyRush Wspieramy m. in. Hippo Haven” – informują twórcy.

Ciekawostki na temat hipopotamów

Nazwa Hipopotam pochodzi ze starożytnej greki i oznacza „konia rzecznego”. Dorosły hipopotam wynurza się z wody co 3 do 5 minut aby zaczerpnąć powietrza. Proces wynurzania jest automatyczny, nawet hipopotam śpiący pod powierzchnią wody, unosi się i oddycha bez przebudzania się. Hipopotamy ważą około 45 kg w chwili narodzin i mogą ssać mleko matki na lądzie lub pod wodą, zamykając uszy i nozdrza. Wkrótce po urodzeniu, młody pod czujnym okiem matki przystępuje do nauki, w której uczy się zachowań wobec krokodyli, lwów czy hien. Pomimo swojego krępego kształtu i krótkich nóg, może łatwo wyprzedzić większość ludzi. Oszacowano, że hipopotam może biec z prędkością nawet 30 km/h lub 19 mil/h na krótkich dystansach.

Hipopotamy podróżują po lądzie do 10 km w celu dostarczenia pożywienia. Spędzają od czterech do pięciu godzin na wypasie i mogą zjeść 68 kg trawy każdej nocy. Ich najbliższymi krewnymi są walenie (wieloryby, morświny itp.), z którymi rozdzielili swe drogi około 55 milionów lat temu. W 2008 r. IUCN sklasyfikowała hipopotama jako zwierzę zagrożone wymarciem.Żyją w Afryce i... Ameryce Południowej. Sprowadził je tam niesławny baron narkotykowy Pablo Escobar.

