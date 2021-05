„Ja, Inkwizytor”. Pierwszy zwiastun polskiej gry na podstawie powieści Jacka Piekary

Gra „I, the Inquisitor” polskiego studia The Dust tworzona na książkowego cyklu „Ja, inkwizytor” Jacka Piekary ma być grą z gatunku story-driven z naciskiem na wyróżniający się system dialogowy oparty na emocjach. Studio zapowiada dopracowany świat w zamkniętej formie. O grze pierwszy raz usłyszeliśmy w 2019 roku, a we wrześniu 2020 pokazano pierwsze materiały graficzne.

Teraz The Dust pokazało pierwszy zwiastun (teaser) produkcji i opowiedziało o miejscu akcji gry - miasteczku Koenigstein i Nieświecie.

„ Nagranie, w którym widzimy postać głównego bohatera modlącego się w zaciszu pokoju, nad którym wisi złamany krzyż, symbol inkwizytorów, prezentuje nam urywki z gameplayu. Całość jest mroczna, zagadkowa i niesamowicie klimatyczna. W materiale możemy zobaczyć kilka dzielnic Koenigstein oraz Nieświat, miejsce, do którego Mordimer potrafi przenosić się, aby szukać odpowiedzi na pytania w związku z prowadzonym śledztwem ” – opowiada The Dust.

„Ja, Inkwizytor”, screenshoty z gry na podstawie cyklu Jacka Piekary

„I, the Inquisitor”: Koenigstein i Nieświat

„I, the Inquisitor” będzie grą, w której gracze wcielą się w Inkwizytora Mordimera Madderdina, bohatera, który pod przewodnictwem Świętego Oficjum będzie dbał o ład i porządek Świata, w którym Jezus Chrystus nie umarł na krzyżu, a zszedł z niego, ukarał niewiernych i rządzi światem. Tytułowy bohater gry trafia do miejscowości Koenigstein, miejsca, gdzie rozgrywa się cała fabuła gry.

– Koenigstein zostało podzielone na pięć dzielnic, każda z nich jest unikalna pod względem architektury, swojej specyfiki i klimatu oraz osób, które w danej dzielnicy mieszkają – mówi Kacper Szwajka, Art Director w The Dust. – Wszystkie dzielnice architektonicznie odzwierciedlają epokę wczesnego renesansu, co tworzy niepowtarzalny klimat – dodaje

Twórcy opowiedzieli też o Nieświecie.

– Nieświat będzie odgrywał niezwykle istotną rolę - jest to „miejsce, które ukazuje prawdziwą istotę rzeczy”, przez co dla gracza stanowi jedno z najważniejszych narzędzi na drodze do prawdy i rozwiązania otaczających go intryg. Niejednokrotnie pomoże łączyć pewne fakty i doszukiwać się kolejnych poszlak – mówi Damian Pawlak, Game Designer w The Dust. – Nieświat jest jednocześnie miejscem mrocznym, złym i pełnym niebezpieczeństw, którym Mordimer będzie musiał stawić czoła – tłumaczy twórca.

Studio zapowiada, że prace nad grą zakończą się w 2022 roku.

