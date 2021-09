Gry od polskich twórców zaleją rynek. Wolicie symulator stacji benzynowej czy Medieval Dynasty?

Premiery WW2: Bunker Simulator, Gas Station Simulator, The Amazing American Circus, Tails of Iron, Gamedec, konsolowe odsłony Chernobylite i The Medium, wyjście Medieval Dynasty z fazy wczesnego dostępu - a wszystko to we wrześniu. Na polskim rynku gier wideo dawno nie było tak gorącego okresu. Dlatego też postanowiliśmy pokrótce przypomnieć wam, na co warto czekać w najbliższych dniach i tygodniach.

Medieval Dynasty



Po roku w „early access” swojej premiery doczekała się gra Medieval Dynasty studia Render Cube. Produkcja łódzkiego studia już teraz jest hitem, który rozszedł się w liczbie 600 tys. kopii. O jakości tego tytułu świadczyć może fakt, że jeszcze we wczesnej wersji trafił on do abonamentu Xbox Game Pass na PC.

Premiera naszej gry to bardzo ważne wydarzenie, ale jednocześnie początek dalszego, konsekwentnego wsparcia dla tytułu, który zamierzamy rozwijać jeszcze przez długi czas, dostarczając graczom nowe treści, mechaniki oraz tryby gry – zapewniał Damian Szymański, prezes Render Cube.



Premiera 23 września



The Amazing American Circus



Studio Klabater wspólnie z Juggler Games we wrześniu wydaje trzecią i ostatnią grę ze swojego cyklu rewolucyjnego. Do We. The Revolution i Help Will Come Tommorow dołączy hybryda gry karcianej, symulacji ekonomicznej oraz przygody. Produkcja będzie przedstawiać życie amerykańskich cyrkowców z końca XIX wieku. Gra została sfinansowana głównie na Kickstarterze, gdzie pozyskała ponad 11 tys. euro od blisko 220 osób.



Premiera 16 września



The Medium

The Medium od uznanej w branży spółki Bloober Team trafił do sklepów już w styczniu tego roku, jednak dopiero teraz wypuszczona zostaje wersja na konsole Playstation 5.



Premiera 3 września





Gas Station Simulator - Early Days



DRAGO Entertainment z Krakowa po 3 latach przerwy wypuszcza kolejną grę. Tym razem będzie to Gas Station Simulator czyli symulator stacjo benzynowej.

Prolog i demo gry przed premierą pobrało 500 tys.internautów, dlatego o zainteresowanie tym produktem możemy być raczej spokojni.



Premiera 15 września



Chernobylite

Premiera konsolowa Chernobylite odbędzie się dopiero na koniec miesiąca. Ten survival horror od studia The Farm 51 wyszedł z wczesnego dostępu dopiero pod koniec lipca, więc jest to wciąż świeży tytuł. Nawet jeśli wczesny dostęp rozpoczął się w październiku 2019 roku. Krakowska spółka All in! Games dostarczyła graczom coś, co powinno ich porządnie przestraszyć.



Premiera 28 września





Gamedec



Ma to być gra RPG w klimacie cyberpunk, stworzona w oparciu o książki Marcina Przybyłka. Na liście życzeń Steam tytuł ten zajmuje obecnie 105. pozycję, co przy skali tego sklepu pozwala nam już mówić o wyczekiwanym tytule.



Premiera 16 września



Tails of Iron



Tails of Iron to jak dotąd największy projekt spółki United Label. Polacy już teraz podpisali umowę z Odd Bug Studio na kolejną grę.

- United Label rozszerza współpracę z niezwykle utalentowanym deweloperem Odd Bug Studio. Nadchodząca gra Tails of Iron jest potwierdzeniem mocnej synergii zachodzącej pomiędzy dwoma zespołami, zwłaszcza jeśli chodzi o rozwój, produkcję czy marketing. Zapowiedź kolejnego projektu, nad którym od pewnego czasu pracuje to studio podkreśla naszą wizję długoterminowej współpracy - mówił Darren Newnham, prezes United Label.



Premiera 17 września

