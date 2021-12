Cyberpunk 2077. W ciągu roku CD Projekt wydał 1256 poprawek do gry. Zobacz inne liczby

10 grudnia 2020 miała miejsce trzykrotnie przekładana premiera „Cyberpunka 2077”. W ciągu 12 miesięcy CD Projekt sprzedał około 14,65 mln kopii, naprawił ponad 1200 błędów, a jego akcje straciły połowę wartości. Oto Cyberpunk 2077 w liczbach rok po premierze.

Cyberpunk 2077. 14,65 mln* sprzedanych kopii w rok

CD Projekt nie podaje całkowitej liczby sprzedanych kopii, nie udało nam się także uzyskać takiej informacji od spółki. Wiemy na pewno, że w premierowym roku 2020 „Cyberpunk 2077” sprzedał się w 13,7 mln kopii na wszystkich platformach (PC, Xbox, PlayStation).

Całkowitą liczbę kopii sprzedanych od premiery 10 grudnia 2020 możemy spróbować wyliczyć na podstawie liczby recenzji w serwisie Steam. W grudniu 2020 pojawiło się tam 416,5 tys. recenzji. W całym 2021 recenzje praktycznie nie pojawiały się w ogóle aż do 25 listopada. W tym i kolejnych dniach „Cyberpunk 2077” był dostępny za pół ceny w ramach Black Friday. W ciągu tygodnia przybyło sporo nowych graczy, a na Steamie pojawiło się 29,3 nowych recenzji.

To wzrost o 7 proc. w porównaniu z rokiem 2020. Jeśli przyjąć, że liczba sprzedanych kopii również wzrosła o 7 proc., to CD Projekt sprzedał w 2021 dodatkowy niecały milion kopii „Cyberpunka 2077”. Pokrywa się to z przewidywaniami analityków, którzy oceniali, że w 2021 CD Projekt może liczyć na dodatkową sprzedaż swojego flagowego tytułu na poziomie od 700 tys. do 2 mln kopii.

Analitycy zakładali jednak, że w tym roku ukaże się wersja na konsole najnowszej generacji, ale tak się nie stało. Czytaj też:

„Wiedźmin 3” i „Cyberpunk 2077” na konsole nowej generacji opóźnione. CD Projekt RED zmienia terminy

Dla porównania, poniżej znajdują się wyniki sprzedaży wybranych gier typu RPG lub otwartego świata w pierwszych tygodniach od premiery:

„GTA V” - 15 mln kopii (17 do 24 października 2013), w tym rekordowe 11,2 mln kopii sprzedane w pierwsze 24 godziny.

(17 do 24 października 2013), w tym rekordowe 11,2 mln kopii sprzedane w pierwsze 24 godziny. „Red Dead Redemption 2” - 17 mln kopii (25 października do 7 listopada 2018).

(25 października do 7 listopada 2018). „Cyberpunk 2077” - 13,7 mln kopii (od 10 do 31 grudnia 2020).

(od 10 do 31 grudnia 2020). „Skyrim” - 7 mln kopii (11 do 18 listopada 2011).

(11 do 18 listopada 2011). „Fallout 4” - 5 mln kopii (10 do 17 listopada 2015).

(10 do 17 listopada 2015). „Wiedźmin 3” - 4 mln kopii (od 18 do 31 maja 2015).

„Cyberpunk 2077”. 30 tysięcy zwróconych kopii

Ze względu na niedostateczny stan techniczny gry na konsolach starszej generacji „Cyberpunk 2077” spotkał się z ogromną krytyką. W odpowiedzi CD Projekt zaoferował wszystkim niezadowolonym zwrot pełnej zapłaconej kwoty. W jednym ze sprawozdań inwestorskich CD Projekt przyznał, że na zwroty przeznaczył 8,46 mln złotych, co przełożyło się na około 30 tysięcy zwróconych kopii gry.

O 54 proc. spadła cena akcji CD Projektu

10 grudnia 2020 roku za jedną akcję CD Projektu należało zapłacić 362 zł. Rok później akcje spółki wyceniane są na 180 zł. Od czasu premiery „Cyberpunka 2077” kurs CD Projektu nie wzbił się ponad ten z dnia premiery. Na najniższym poziomie znalazł się 1 czerwca 2021, gdy za akcję płacono 153 zł.Z 20 do 11 proc. spadł odsetek negatywnych recenzji wśród nowych graczy

10 grudnia 2020 na platformie Steam pojawiło się 192 i pół tysiąca recenzji użytkowników. 21 proc. z nich była negatywne (42 tys. negatywnych i 151 tys. pozytywnych). 25 listopada podczas przypływu nowych graczy spowodowanych wyprzedażą na Black Friday jedynie 11 proc. oceniło grę negatywnie.

13 patchy i 1256* poprawek naprawiających błędy

Od dnia premiery CD Projekt wydał 13 patchy, w których wprowadził co najmniej 1256 poprawek. Taka liczba wynika z sumowania wszystkich poprawek opublikowanych w ramach patchy, jednak wiele z nich zawierało dodatkową informację, że poprawiono także inne, nieopisane problemy.

600 milionów godzin w grze

W lipcu CD Projekt publikował ciekawe liczby na temat postępów graczy w „Cyberpunku 2077”. Według danych firm gracze zginęli do tamtej pory 585 mln razy, pokonali 13 mld przeciwników, spędzili 6,36 mln godzin na ekranie kreatora postaci, spędzili 600 mln godzin w grze i wydali 147 mld eurodloarów o Viktora, doktora instalującego cybernetyczne wszczepy. Do grudnia liczby te wzrosły prawdopodobnie o kilka procent.

Zero dodatków fabularnych i nowych misji

Rok po premierze gracze nadal czekają na pierwszy dodatek fabularny. Dla porównania „Wiedźmin 3” otrzymał pierwszy dodatek pt. „Serca z Kamienia” pięć miesięcy po premierze, a kolejny pt. „Krew i Wino” ukazał po kolejnych siedmiu (rok od premiery).

Czytaj też:

CD Projekt z szansą na ugodę w USA za „Cyberpunka 2077”