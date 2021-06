Cyberpunk 2077 wraca do sklepu Sony. CD Projekt podał datę

Przypomnijmy, że gra Cyberpunk 2077 została usunięta z cyfrowego sklepu Sony Playstation Store 18 grudnia 2020 roku, kilka dni po światowej premierze. Przyczyną były liczne błędy i problemy techniczne, które zwłaszcza na bazowych wersjach konsoli PlayStation 4, utrudniały grę w taki sposób, że trudno było mówić o przyjemności z grania.

Decyzja o wycofaniu gry ze sklepu była ogromnym zaskoczeniem, bo takie działanie ze strony Sony wobec tak dużego tytułu do tej pory praktycznie się nie zdarzyło.

Od tamtego czasu twórcy gry wypuścili kilka dużych łatek, które naprawiły najbardziej krytyczne problemy. Jednak gra wciąż nie wracała do cyfrowego sklepu Sony, co oznaczało, że wersję na konsole PlayStation można było ja kupić wyłącznie w wersji fizycznej, na płycie. Teraz to wreszcie ma się zmienić.

„Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości decyzję Sony Interactive Entertainment o przywróceniu dostępności cyfrowej wersji gry Cyberpunk 2077 w sklepie PlayStation Store począwszy od dnia 21 czerwca 2021 r ”. – podano w raporcie bieżącym spółki złożonym do KNF.

Wystarczyły plotki, żeby giełda zalała się zielenią

Plotki o powrocie Cyberpunka do cyfrowego sklepu Sony już we wtorek rano rozgrzały giełdę. Mimo że oficjalnie informacja została potwierdzona dopiero po zakończeniu sesji, to w ciągu dnia notowania akcji CD Projektu wzrosły o 6,53 proc do 198,98 zł za akcję.

Dodatkowo przez dużą część wtorkowej sesji, kurs był wyższy niż 200 złotych, a w szczytowym momencie za akcje CD Projektu trzeba było płacić po 203,80 złotych. Ostatni raz akcje spółki kosztowały więcej niż 200 złotych pod koniec marca 2021 r.

