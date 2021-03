Ponad 500 poprawek w Cyberpunku nie pomogło. CD Projekt znów tanieje

CD Projekt nie uspokoił inwestorów najnowszymi poprawkami do gry Cyberpunk 2077. Produkcja, która miała być sprzedażowym hitem, na razie jest ogromnym obciążeniem wizerunkowym dla polskiego studia. Deweloperzy starają się naprawiać masę błędów, z którymi wydano grę, ale graczy i inwestorów nie da się tak łatwo zadowolić.

Półśrodki i spadki na giełdzie

Ponad 500 zmian i poprawek zawiera łatka 1.2 do Cyberpunka 2077, która trafiło wczoraj do graczy. Jak jednak szybko zauważono, część zmian, a wśród nich jeden z największych zarzutów do gry, czyli fatalny model pościgów policji, został naprawiony doraźnie. Nadal nie jest on nawet bliski temu, czego oczekiwali gracze i co można spotkać w wielu innych grach, do których porównuje się produkcję warszawskiego studia. Naprawa nie polega bowiem na faktycznej zmianie modelu, a na niewielkich poprawkach.

Gigantyczna lista zmian może mieć także efekt odwrotny od zamierzonego. Z jednej strony pokazuje, że firma pracuje nad poprawą produktu, ale z drugiej obrazuje, jak bardzo niedopracowana i naszpikowana błędami była pierwotna wersja, którą długie miesiące reklamowano jako gotową i przełomową.

CD Projekt za połowę ceny

Dziś na otwarciu notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie inwestorzy zareagowali pozytywnie na zmiany. Ceny akcji podskoczyły do 250 zł. Jednak optymizm szybko opadł. Obecnie za udziały w CD Projekt trzeba zapłacić już tylko 230 zł. To dokładnie połowa ceny, jaką spółka osiągnęła na chwilę przed premierą gry w grudniu 2020 roku.

