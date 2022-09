Assassin's Creed Mirage potwierdzony. Seria wraca do korzeni

W ostatnich dniach sierpnia media społecznościowe rozgrzały się od przecieków dotyczących Assassin's Creed Mirage – nowej gry z wiekowej już serii Assassin’s Creed. Nie trzeba było długo czekać, a plotki oficjalnie potwierdziła stojąca za serią firma Ubisoft.

W zdawkowej wiadomości na Twitterze producent przyznaje, że nazwa to faktycznie AC Mirage… i to tyle. Spółka dodaje jedynie, że „nie może się doczekać”, by zdradzić graczom więcej podczas wydarzenia Ubisoft Forward. To zaplanowano zaś na 10 września, o 21:00 polskiego czasu.

Assassin's Creed Mirage – co wiemy o grze?

Deweloperzy na razie trzymają język za zębami, ale o tytule wiadomo już całkiem sporo. Oczywiście wszystkie informacje są nieoficjalne, więc warto je brać z pewnym dystansem.

Jason Schreier – jedna z legend dziennikarstwa gamingowego – potwierdził u swoich źródeł część, ale nie wszystkie wcześniejsze informacje. Po pierwsze, gra ma się dziać w latach 860-870, na terytorium Bagdadu. Oznacza to powrót do początku serii. Debiutancki Assassin's Creed z 2007 roku także dział się na Bliskim Wschodzie, m.in. w Jerozolimie i Damaszku.

Po drugie, Schreier ustalił, że gra ma być „powrotem do korzeni” także w aspektach samej rozgrywki. Zniknąć mają elementy RPG (m.in. wybór opcji dialogowych, zdobywanie poziomów doświadczenia), które pojawiły się w serii od Assassin's Creed Origins z 2017 r. Ostatnim elementem potwierdzonym przez informatorów jest data premiery gry. Tytuł ma się ukazać wiosną 2023 r.

Assassin's Creed Mirage – plotki

Nie brakuje też jednak mniej pewnych informacji o grze. Konto Rebs Gaming na Twitterze sugeruje, że głównym bohaterem będzie Basim – młody złodziejaszek, który dostanie szansę dołączenia do zakonu asasynów. To ciekawe, bo od paru lat seria umożliwiała wybór postaci głównej.

Dodatkowo do eksploracji ma być więcej niż jedno miasto. Możliwe, że w dodatku do gry zwiedzimy Konstantynopol. Tu jednak informacja jest mniej pewna, a Schreier wprost ją odrzuca. Inną plotką jest to, że a Ubisoft przygotowuje remake pierwszej gry z serii Assasin’s Creed na podstawie projektu Mirage.

Niezależnie konto Synth Potato (także Twitter) upubliczniło grafikę wyglądającą na oficjalną. Ma ona pochodzić z serwerów aplikacji Ubisoft Store. Grafika opisana jest jako Assassin's Creed Mirage: The Forty Thieves Quest. Sugeruje to zawartość opartą na baśni o Ali Babie.

Czytaj też:

Wzrosną ceny PlayStation 5. Sony tłumaczy się inflacją