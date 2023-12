Kultowa gra za darmo w Epic Games Store? Nie znają jej tylko najmłodsi gracze

Okres świąteczno-noworoczny zdążył przyzwyczaić nas już do tego, że na wielu popularnych platformach do cyfrowej dystrybucji gier komputerowych, jest to okres, w którym gracze mogą liczyć na największą liczbę korzystnych promocji i darmowych prezentów.

Zaledwie wczoraj informowaliśmy was o tym, że sklep Fanatical zaoferował swoim klientom możliwość darmowego pobrania ze Steama gry Ultimate Zombie Defense, a dziś przychodzimy do was z kolejnymi elektryzującymi przeciekami w temacie darmowych gier.

Quake za darmo w Epic Games Store?

W sieci pojawiły się dość mocno wiarygodne przecieki mówiące o tym, że z okazji świąt Bożego Narodzenia w Epic Games Store, czyli na platformie konkurującej ze wspomnianym Steamem, graczom mają zostać sprezentowane dwie części kultowego Quake’a z lat 90.

Chodzi tu konkretnie o odświeżone pod względem grafiki i rozgrywki gry Quake i Quake II, które w takiej właśnie usprawnionej wersji zostały wydane ponownie kilka miesięcy temu. Trzeba przyznać, że taki prezent mógłby okazać się nie lada gratką dla tych graczy, którzy nie zdążyli zakupić jeszcze zremasterowanych odsłon kultowego Quake’a.

Wypatrujcie pierwszej gwiazdki i… darmowego Quake’a

Zgodnie z tym, co głosi plotka, legendarne odsłony Quake’a mają zostać sprezentowane graczom z okazji zbliżających się wielkimi krokami świąt, a więc ta promocja może pojawić się w Epic Games Store w zasadzie w każdej chwili.

