Pożar serwerowni w Strasburgu. Problemy ma teraz nawet Katolicka Agencja Informacyjna

Pożar serwerowni w Strasburgu doprowadził do wielkiej awarii i problemów z dostępem do serwisów Katolickiej Agencji Informacyjnej. Strona KAI jest nieosiągalna dla użytkowników, chcących zapoznać się z treściami agencji. „Już pracujemy nad przywróceniem ich pełnej funkcjonalności. Za utrudnienia przepraszamy” – czytamy w komunikacie.

twitter

Octave Klaba, który jest twórcą OVH, na bieżąco informuje na Twitterze o zniszczeniach w serwerowni. Jak się okazuje, pożar wybuchł w nocy i bardzo długo trwała akcja dogaszania ognia. Jak podał, w pożarze nikt nie ucierpiał. Poważne są jednak straty materialne – ucierpiała cała serwerownia. Technicy pracują nad przewróceniem części sprzętu do użytku.

Czym jest OVH?

OVH – On Vous Héberge – to przedsiębiorstwo hostingowe działające w wielu krajach Europy, m.in. we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Hiszpanii, Czechach czy Polsce. Serwery wirtualne oraz dedykowane korzystają z sieci serwerowej zbudowanej we Francji. Jak wynika z informacji o firmie, On Vous Héberge dysponuje 18 centrami danych umieszczonymi we Francji, Kanadzie, Polsce, Singapurze oraz Australii.

Katolicka Agencja Informacyjna to z kolei agencja powstała w 1993 roku z inicjatywy Konferencji Episkopatu Polski. Ma ona na celu ewangelizowanie i informowanie o działalności Kościoła katolickiego w Polsce i na świecie. Siedziba KAI znajduje się na skwerze kard. Stefana Wyszyńskiego 9 w Warszawie.

Czytaj też:

W TVP codziennie msza i koronka. Jest umowa Kurskiego z biskupami