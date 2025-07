Kwota wolna od podatku w górę już w 2026 r.? Tusk stawia sprawę jasno

W środę wieczorem premier Donald Tusk był gościem „Faktów po Faktach" w TVN24. Jednym z poruszonych w trakcie wywiadu tematów była kwestia podwyższenia kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł. – Kiedy będziemy gotowi z projektem kwoty wolnej od podatku i z timingiem, to znaczy w jakim czasie ile, dokładnie o tym poinformuję. Na pewno na rok 2026 tego nie będzie – podkreślił szef rządu.

Tusk o podwyżce kwoty wolnej od podatku

Tusk zapewnił, że rząd pracuje nad kwotą wolną od podatku, zaznaczając jednak, że obecnie Polska przeznacza 5 proc. budżetu na zbrojenia.

– Kiedy mówię, że my dzisiaj w Polsce wydajemy 5 proc. na obronę, to mówię o tym, żeby wytłumaczyć, bo chcę uczciwie traktować ludzi. Skoro wydajemy najwięcej w Europie, mało kto na świecie tyle wydaje na obronę, bo mamy realne zagrożenie, naprawdę mamy tutaj w środku hybrydową, a tuż za granicą wojnę regularną. To tak, tych pieniędzy, które wydajemy na zbrojenia, na polską armię, polskie bezpieczeństwo, jest dużo więcej niż zakładałem, że będziemy musieli wydać – tłumaczył premier.

Na uwagę, że prezydent elekt Karol Nawrocki zapewne powie, że „ja to bym znalazł pieniądze i na obronność, i na podniesienie kwoty wolnej od podatku, i oto tu jest projekt mojej ustawy", premier odpowiedział, że ma tego świadomość. – A ja nie mam żadnych wątpliwości, że pan Nawrocki, jak już będzie prezydentem, to zrobi wszystko, żeby dokuczać (...) Ale ja będę uczciwie mówił, co robimy, co jest możliwe i w jakim czasie – podkreślił Tusk.

Karol Nawrocki zapowiedział m.in. w wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej", że jako prezydent podpisze ustawę ws. podniesienia kwoty wolnej od podatku, a jeśli Sejm takiej ustawy w najbliższym czasie nie przyjmie, skorzysta z inicjatywy ustawodawczej w tej sprawie.

Polacy oczekują podniesienia kwoty wolnej

Premier podkreślił, że jest „bardzo przywiązany do tych wszystkich zasadniczych zobowiązań", jakie podjęto przed wyborami parlamentarnymi. Jednym z takich zobowiązań była właśnie podwyżka kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł. Obecnie kwota wolna wynosi 30 tys. zł, co jest efektem Polskiego Ładu wprowadzonego w 2022 roku przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Osoby zarabiające rocznie taką kwotę w ogóle nie płacą PIT.

Podniesienie kwoty wolnej od podatku to rozwiązanie oczekiwane przez Polaków. Dowodzi tego przeprowadzony przed rokiem sondaż SW Research dla „Wprost". Pytani o to, której niezrealizowanej przez obecną koalicję obietnicy żałują najbardziej, respondenci wskazali właśnie podwyżkę kwoty wolnej (38 proc.). Na kolejnych miejscach znalazły się legalna aborcja do 12. tygodnia ciąży i zmiany w tzw. podatku Belki – odpowiednio 22,7 proc. i 21,6 proc.).

Czytaj też:

Podwyżki kwoty wolnej prędko nie będzie? Jasna deklaracja ministraCzytaj też:

Tusk usłyszał pytanie o podwyżkę emerytur. Seniorzy dostaną więcej?