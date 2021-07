Polska celebrytka sprzedała swoją miłość za milion złotych. Skorzystała z tokenu NFT. „Sama dokładnie nie potrafię wytłumaczyć, co to jest”

Uczestniczka programu „Fame czy Shame”, gali Fame MMA 7 i influencerka. Na Instagramie śledzi ją 650 tys. osób, ma konto na YouTube, ale prawdziwą furorę robi na TikToku. Mowa o Marti Renti, czyli Marcie Rentel, która właśnie sprzedała swoją miłość za blisko milion złotych. Posłużył do tego token NFT.

Token NFT, czyli przyszłość internetu

Token NFT, czyli non-fungible token (token niewymienialny), to nowy model wymiany dzieł sztuki, grafik, muzyki, oraz jak się właśnie okazało, także emocji. Model działania polega na tym, że jedna osoba wystawia coś na sprzedaż, a drugie kupując to w formie tokena NFT, zapewnia sobie wyłączność na daną rzecz. Mimo transakcji, autor zachowuje jednak prawa autorskie do sprzedanego dzieła.

W ten właśnie sposób Marta Rentel sprzedała swoją miłość, czyli fizycznie możliwość spotkania się z nią, za 250 tys. dolarów, czyli blisko milion złotych.

– Sama dokładnie nie potrafię wytłumaczyć, co to jest. Ale jeśli jeśli tego nie wiesz, to w przyszłości się pewnie dowiesz – przyznała Marta Rentel, próbując wytłumaczyć obserwującym, na czym faktycznie próbuje zarobić. – Chce być innowatorką i tworzyć przyszłość, więc jako pierwsza osoba na świecie stokenizowałam emocje – powiedziała influencerka na swoim Instagramie zaraz przed aukcją.

Milion za miłość. Większość w kryptowalucie

Polka zdradziła także, co zamierza zrobić z sumą, której się nie spodziewała. – Nie pytajcie mnie, jak to się stało. Sama jestem w szoku – powiedziała zaraz po aukcji. Wyjaśniła także, że większość kwoty przeznaczy na inwestycje w kryptowaluty. Twierdzi jednak, że część przeznaczy na cele charytatywne.

– Jak mówiłam, moim planem jest zainwestowanie tych środków w kryptowaluty, ale z częścią zrobię coś dobrego – powiedziała.

