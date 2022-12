Ukraina, Putin, węgiel i... grzyby. Tego szukali Polacy w 2022 r.

Jak co roku Google na specjalnej stronie przygotowało zestawienie najpopularniejszych trendów wyszukiwania w bieżącym roku. W 2022 r. dominowały tematy smutne i sensacje.

Trendy Google 2022 w Polsce

Zacznijmy od naszego podwórka. Trendami najszybciej zyskującymi na popularności były frazy: Ukraina, Putin, Wojna w Ukrainie, PGG oraz Rosja. Niestety, obecny rok nie należy do spokojnych, a myśli Polaków krążą głównie wokół wojny toczącej się u naszego sąsiada. Zainteresowanie było największe tuż po ataku Moskwy, czyli pod koniec lutego.

Swoje odbicie ma tu też kryzys węglowy. Przez wiele miesięcy z pilnością obserwowaliśmy wzrost cen tego surowca, tematem zajęli się politycy i rząd, a w wyszukiwaniach odbiło się to poszukiwaniami informacji o PGG – Polskiej Grupie Górniczej. Prawdopodobnie tak gospodarze szukali sklepu PGG w sieci, gdzie ceny były stosunkowo niskie w porównaniu do ryku (jeśli węgiel w ogóle udało się kupić).

W kategorii osoby wyszukiwaliśmy odpowiednio: Władimira Putina, Rafalalę, Wołodymyra Zełenskiego, Lanberry (Małgorzata Uściłowska) oraz Amber Heard. W czołówce znaleźli się przywódcy krajów w stanie wojny. Co ciekawe, przedziela ich Rafalala, która w lipcu była bohaterką jednej z najgłośniejszych afer show-biznesu w tym roku.

Małgorzata Uścisłowska, znana jako Lanberry, była szeroko poszukiwana we wrześniu, kiedy okazało się, że zastąpi Sylwia Grzeszczak na stanowisku trenerki w programie The Voice of Poland.

W top 5 filmów znalazły się: Jak pokochałam gangstera, Furioza, Oszust z Tindera, Gierek i Batman. Jak widać, dominują tu polskie produkcje, także te z Netfliksa. Największy „szum” w Google zrobił jeszcze w styczniu film Jak pokochałam gangstera? Co ciekawe, występuje w nim Sebastian Fabijański – ten sam, który będzie w połowie roku uwikłany w aferę z Rafalalą.

W serialach dominowały zaś: Dahmer – Potwór: Historia Jeffreya Dahmera, Wielka Woda, Sandman, Zranione ptaki i czwarty sezon Stranger Things.

Gdzie, Jak, Kiedy, Co to – o to Polacy pytali Google

W polskiej edycji jak zawsze swoje miejsce miały pytania zaczynające się od Gdzie, Jak, Kiedy, Co to jest i podobnych. Nie będziemy wymieniać ich wszystkich, ale zaprezentujemy kilka ciekawostek.

Najpopularniejszymi frazami w pytaniach były: Gdzie złożyć wniosek o dodatek osłonowy, Gdzie są te dzieci plakat i Gdzie kupić test na covid. Pokazuje to, że Polacy nadal martwią się o budżet w kryzysie gospodarczym, poruszał ich kontrowersyjny plakat katolickiej fundacji Kornice oraz dalej chcą się zabezpieczać przed koronawirusem.

„Jak” zdominowały: Jak pomóc Ukrainie, Jak suszyć grzyby w piekarniku (+ jak mrozić grzyby) oraz Jak sprawdzić, czy telewizor ma DVB-T2. Znów powracają więc tu tematy wojenne, a na jesieni zaczyna się grzybowe szaleństwo. Dodatkowo Polaków interesowała ważna zmiana w sygnale telewizji naziemnej.

Nasi rodacy szukali też m.in. informacji Co to jest SWIFT, PIT 2, NATO, a nawet… sankcja. Znowuż – większość fraz związana była z wojną, a także sankcjami nałożonymi przez Zachód na Moskwę.

Globalne trendy wyszukiwania w Google w 2022 r.

Światowe trendy nieco zazębiają się z tymi znad Wisły, ale akcenty położone są inaczej. Najpopularniejsze wyszukiwania to: Wordle, India vs England, Ukraine, Queen Elizabeth, Ind vs SA. Zestawienie otwiera niezwykle popularna aplikacja z łamigłówkami słownymi, która szturmem zdobyła USA. W Polsce jest jednak mało znana. Ukraina znalazła się dopiero na trzecim miejscu, a po niej była Elżbieta II.

Pozostałe frazy dotyczą meczów zespołu Indii, co pokazuje, jak bardzo zainteresowani sportem są Hindusi i jak ogromny wpływ ma kraj na światowe trendy. Co więcej – wszystkie 5 najpopularniejszych meczów sportowych to frazy typu India vs X.

W kategorii wiadomości najpopularniejsze były wyszukiwania: Ukraine, Queen Elizabeth passing, Election results, Powerball numbers, Monkeypox. W tej podkategorii dominuje już wojna oraz śmierć królowej brytyjskiej. Widzimy też naleciałości z USA – Powerball to tamtejszy odpowiednik Lotto, a przez pewien czas Monkeypox (małpia ospa) typowana była na kolejną epidemię pokroju COVID-19. W stanach w listopadzie odbył się też tzw. wybory połówkowe do Senatu.

Wśród celebrytów rekordy popularności bili: Johnny Depp, Will Smith, Amber Heard, Chris Rock, Jada Pinkett Smith. Wszystkie te nazwiska połączone są w dwie głośne afery. Świat z zapartym tchem śledził rozprawy sądowe w sprawie Depp vs Heard. Policzek, jaki Will Smith wymierzył na gali Oskarów Chrisowi Rockowi, był zaś zadany właśnie w obronie honoru żony aktora – Jady.

Jeśli chodzi o rozrywkę – top 3 filmów to: Thor: Love and Thunder, Black Adam, Top Gun: Maverick. Tuż poza podium znalazł się The Batman. W serialach dominowały zaś: Euphoria, House of the Dragon oraz Moon Knight.

