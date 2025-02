Bezrobocie w styczniu. Takiej sytuacji nie było od 35 lat

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło wstępne dane dotyczące bezrobocia w styczniu. – Sytuacja na rynku pracy w pierwszym miesiącu 2025 r. roku była stabilna. Z szacunków Ministerstwa Pracy wynika, że w styczniu 2025 r. stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,4 proc. – czytamy w komunikacie resortu.

Ministerstwo zwraca uwagę, że stopa bezrobocia na poziomie 5,4 proc. to tyle samo co w styczniu ubiegłego roku i od 1990 roku nie odnotowano w tym miesiącu niższej wartości. Należy jednak zauważyć, że w grudniu 2024 roku wskaźnik wyniósł 5,1 proc., co oznacza, że w ujęciu miesięcznym natomiast wzrost o 0,3 pkt proc.

Bezrobocie w Polsce. Najgorzej na Podkarpaciu

Z danych przekazanych przez resort pracy wynika, że najwyższy poziom bezrobocia występuje w woj. podkarpackim (9,1 proc.). Najlepsza sytuacja ma miejsce w Wielkopolsce, gdzie stopa bezrobocia wynosi zaledwie 3,3 proc.

Pod koniec stycznia w urzędach pracy zarejestrowanych było 838,7 tys. bezrobotnych. To o 52,6 tys. osób (6,7 proc.) więcej niż w końcówce grudnia zeszłego roku i o 1,7 tys. osób (0,2 proc.) więcej niż w analogicznym okresie 2024 roku.

Ministerstwo podało również, jak wygląda sytuacja na terenach powodziowych. – Łącznie w 43 powiatach, w których ogłoszono stan klęski żywiołowej wywołany powodzią zarejestrowanych było 76,9 tys. bezrobotnych, czyli o ok. 5,2 tys. osób więcej niż w końcu 2024 r. Dynamika wzrostu bezrobocia w tych powiatach wyniosła 7,3%, podczas gdy w pozostałych powiatach wyniosła 6,6%. Oznacza to, że wzrost był podobny – informuje resort.

Resort przytacza też najnowsze dane Eurostatu, zgodnie z którymi Polska pozostaje w ścisłej czołówce krajów Unii Europejskiej, jeśli chodzi o niski poziom bezrobocia. Z danych unijnego urzędu statystycznego wynika, że w grudniu zeszłego roku stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3 proc. Daje nam to – ex æquo z Maltą – drugą pozycję wśród krajów UE. Liderem niezmiennie są Czechy, gdzie bezrobocie wynosi zaledwie 2,6 proc. Średnia unijna to 5,9 proc.

