Aplikacja lepsza od Amazona i Walmarta. Amerykanie się w niej zakochali

Temu staje się najgorętszą aplikacją e-commerce w USA. Spółka zwróciła na siebie uwagę m.in. głośną reklamą, która zadebiutowała podczas niedawnego finału Super Bowl. W spocie firma zachęca klientów do „robienia zakupów jak miliarderzy” – tak niskie mają być ceny. Czemu nowa appka tak szybko przekonała do siebie tłumy Amerykanów?

Temu hitem w USA – aplikacja e-commerce nie ma sobie równych

Temu pobrano już w USA ponad 24 miliony razy, a baza aktywnych użytkowników liczy tam 11 milionów osób miesięcznie. Co ciekawe, Temu działa zaledwie od września 2022 r. W ostatnim kwartale zeszłego roku pobrania appki przekroczyły jednak tytanów takich jak Amazon czy Walmart.

Aplikacja Temu to sklep internetowy oferujący bardzo szeroki wachlarz produktów – od artykułów dla domu, przez ubrania, po elektronikę. Damski strój kąpielowy kosztuje ok. 29 złotych (6,5 dol.), bezprzewodowe słuchawki Lenovo to wydatek rzędu 38 zł (8,5 dol), a za trymer do brwi zapłacimy nieco ponad 2 zł (0,5 dol.).

Sloganem firmy są wspomniane wcześniej „zakupy na miliardera”. – Na największej scenie Ameryki [opisowa nazwa Super Bowl – przyp.red] chcieliśmy się podzielić z naszymi klientami jednym faktem. U nas mogą robić zakupy i czuć się wolni, bo ceny, które oferujemy są niskie – przekonywał rzecznik Temu w komentarzu dla CNN.

W opinii ekspertów Temu konkuruje z innymi platformami e-commerce walczących o klientów niską ceną. Należą do nich m.in. Wish czy AliExpress.

Temu – amerykańska firma podlega Chinom

Choć firma Temu ma siedzibę w Bostonie, jej struktura własnościowa jest nieco bardziej zawiła. Spółka podlega bowiem pod PDD Holding (do niedawna Pinduoduo Inc.). Pod parasolem PDD znajduje się zaś Pinduoduo – to aplikacja dość podobna do Temu, lecz działająca w Chinach.

Pinduoduo jest obecnie jedną najpopularniejszych platformy e-commerce w Chinach, z około 900 mln użytkowników. Przewagą serwisu nad konkurencją jest ciekawa oferta sprzedaży grupowej. Działanie systemu można porównać do polskiego Groupona – przedmioty można kupić ze zniżką, jeśli paru znajomych zgodzi się na bardziej hurtowy zakup.

Firma Pinduoduo została założona przez miliardera Colina Huanga. Chińczyk jest byłym pracownikiem Google, znanym ze zbudowania fundamentów chińskiego oddziału internetowego giganta z USA. W 2007 r. stworzył usługę e-commerce Oku. W 2015 r. założył zaś Pinduoduo, lecz ostatnio zrezygnował kolejno ze stanowiska CEO (2020 r.) oraz przewodniczącego zarządu (2021 r.) firmy.

