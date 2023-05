Netflix blokuje dzielenie kont w Polsce. Tyle trzeba dopłacić

Netflix właśnie poinformował o wielkich zmianach. Wpis na oficjalnym blogu nie pozostawia wątpliwości – to koniec dzielenia się hasłem do konta w wieloosobowych grupach. A przynajmniej za darmo.

Netflix w Polsce z nową opłatą – 9,99 za dzielenie się kontem i hasłem

Firma przypomina, że konto Netflix jest „jest przeznaczone do użytku w obrębie jednego gospodarstwa domowego”. Tajemnicą poliszynela jest jednak fakt, że niezwykle popularne jest dzielenie się jednym kontem w szerszej rodzinie czy w grupie znajomych. Netflix do tej pory przymykał na to oko, lecz ostatecznie powiedział stop. Wysyłka maili do subskrybentów rozpoczęła się już w aż 103 krajach, w tym w Polsce czy USA.

Jeśli chcesz dzielić konto Netflix z kimś, kto z Tobą nie mieszka, masz kilka opcji: [...] Dodanie dodatkowego użytkownika. Możesz udostępnić konto Netflix osobie, która z Tobą nie mieszka, za dopłatą w wysokości 9,99 zł/mies. – brzmi fragment wiadomości.

Nieco poniżej 10 zł za współdzielenie konta nie jest szczególnie wygórowaną sumą i jak się wydaje, platforma chce w ten sposób zachęcić użytkowników do „legalizacji” współdzielonych od lat kont. Inna opcja to przeniesienie profilu. Jeśli dana osoba zdecyduje się na samodzielne opłacanie Netfliksa, to firma umożliwia też przeniesienie dotychczasowego profilu na nowe konto. Dzięki temu zachowamy historię oglądanie, rekomendacje i dopasowany do nas algorytm.

Jak działa nowe współdzielenie kont na Netflix?

Platforma nieco rozjaśnia też możliwe wątpliwości związane z nowym systemem. Co właściwie oznacza jedno gospodarstwo domowe? Czy można oglądać Netflix poza domem, na komórce czy tablecie?

Netflix pozwala na użytkowanie jednego konta w ramach gospodarstwa domowego, czyli wszystkich osób na stałe mieszkających pod jednym dachem. Dozwolone jest więc współdzielenie konta na przykład rodzinie, czy wśród współlokatorów jednego mieszkania. Zakazane (lub dodatkowo płatne) jest na przykład udostępnianie hasła osobom mieszkającym w innym domu, dzielnicy, mieście czy kraju.

Osoby z jednego gospodarstwa domowego oczywiście mogą korzystać z subskrypcji, będąc fizycznie poza domem. Telefon, tablety czy Netflix na wczasach w hotelu wciąż będą działać. Firma będzie jednak śledzić, gdzie logują się urządzenia i czy regularnie „wracają” do głównego miejsca przypisanego do konta – na przykład logują się w domowym Wi-Fi.

Czytaj też:

To oglądają teraz Polacy na Netflix. 10 najpopularniejszych serialiCzytaj też:

Na Netflix wraca „Miłość jest ślepa”. Poznajcie nowych uczestników hitu!