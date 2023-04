Netflix ucina dzielenie się hasłami. Padła data wielkiej zmiany

Netflix właśnie ogłosił wyniki finansowe za I kwartał 2023 r. Oprócz standardowych statystyk w liście do udziałowców pojawia się jednak bardzo kluczowa kwestia. Platforma zamierza na poważnie uruchomić funkcje blokujące dzielenia się kontem z innymi i wprowadzić opłaty za dzielenie się hasłem.

Netflix blokuje dzielenie się hasłami – na celowniku USA

Firma zapowiedziała, że w przypadku Stanów Zjednoczonych opłaty za dzielenie się kontem w paru gospodarstwach domowych zostaną wprowadzone w II kwartale bieżącego roku, czyli maksymalnie do końca czerwca 2023 r.

System będzie prosił o ustalenie głównej lokalizacji konta i będzie wykrywać, kto loguje się do usługi i z jakiego miejsca to robi. Jeśli Netflix wykryje dłuższe korzystanie z konta w znacznym oddaleniu od domu subskrybenta – poprosi o dodatkową opłatę lub zablokuje dostęp.

Do konta głównego będzie można podłączyć maksymalnie dwa subkonta, które będą dodatkowo płatne. Jednocześnie firma ma ułatwić m.in. przenoszenie profili z dotychczasowego na nowe konto (jeśli ktoś zdecyduje odłączyć się od grupy). Korzystanie z konta w ramach jednego gospodarstwa domowego nadal jest dozwolone. Członek rodziny musi jednak przynajmniej raz w miesiącu zalogować się do domowego Wi-Fi.

Jak na razie cena dodania subkonta ani dokładna data wprowadzenia systemu w USA nie są jeszcze znane.

Netflix zakazuje dzielenia się kontami w Kanadzie

Stany Zjednoczone to kolejny znaczący rynek, w którym Netflix wprowadza bolesną dla subskrybentów blokadę. W lutym bieżącego roku funkcje wprowadzono bowiem na terytorium Kanady, po wcześniejszych testach w Ameryce Południowej.

W tym przypadku zasady są prawie identyczne, ale poznaliśmy również ostateczne ceny. Podstawowa subskrypcja Basic kosztuje tam 9,99 dolarów kanadyjskich, a najdroższy abonament Premium – 20,99 dolarów (od 31 do 66 zł). Dodanie nowego subkonta to zaś dodatkowa opłata rzędu 7,99 CAD, czyli ok. 25 złotych.

