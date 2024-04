Media społecznościowe rujnują naszą zdolność koncentracji. Istnieje sposób, by odwrócić ten proces

Media społecznościowe nie są dobrym środowiskiem dla naszych mózgów. Jak wynika z badań przeprowadzonych na Uniwersytecie Kalifornijskim w Irvine, w 2004 roku średni czas skupienia uwagi na dowolnym ekranie wynosił średnio 150 sekund. W 2012 r. było to już 75 sekund, a w 2023 r. – jedynie 47 sekund. Liczba bodźców, które bombardują nas w sieci, i nieustannie rosnący poziom stresu sprawiają, że nasze mózgi się zmieniają.

Jak poprawić zdolność koncentracji (utraconą przez social media)

Eksperci zauważają jednak, że jest sposób, by ten proces nie tylko zatrzymać, ale nawet odwrócić. Chodzi o naukę języków obcych. Jak podkreślają, uczenie się nowego języka wyraźnie poprawia naszą zdolność koncentracji. Z badań wynika, że osoby znające więcej niż jeden język lepiej radzą sobie z zadaniami wymagającymi dużej uwagi.

„W skutecznym odzyskaniu zdolności koncentracji pomóc może m.in. nauka języka obcego. Wystarczy przypomnieć sobie, jak wygląda rozmowa z kimś, kto posługuje się językiem, który rozumiemy jedynie częściowo. Kiedy próbujemy wychwycić znajome słowa, wyrażenia czy zwroty, zaczynamy się skupiać. Nasz mózg pracuje na wysokich obrotach i ćwiczy swoją zdolność koncentracji. Długofalowo daje to fantastyczne rezultaty” – uważa Sylvia Johnson, ekspertka ds. umiejętności językowych i międzykulturowych w Preply.

Nauka języków obcych zapobiega demencji

Specjaliści w swoim zestawieniu wymieniają więcej korzyści dla pracy mózgu, zwłaszcza w kontekście procesów poznawczych, do których zaliczamy myślenie, przyswajanie wiedzy, zapamiętywanie, osądzanie i rozwiązywanie problemów.

Okazuje się, że nauka języków poprawia nie tylko koncentrację, ale i pamięć. Im częściej zapamiętujemy nowe słówka, tym lepsza jest nasza ogólna zdolność do zapamiętywania. Skutki są zauważalne nawet po latach. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez specjalistów z Centre for Addiction and Mental Health oraz York University w Kanadzie, nauka dodatkowego języka może opóźnić, a nawet zapobiec wystąpieniu takich schorzeń jak demencja czy choroba Alzheimera.

Pozytywne dla mózgu rezultaty płynące z nauki języków będą też odczuwalne u młodych osób. Jak informują eksperci z Preply, regularne uczenie się dodatkowego języka może poprawić zdolność przyswajania wiedzy również w dyscyplinach pozajęzykowych, na przykład naukach ścisłych. Zauważa się też poprawę w zarządzaniu energią mentalną u osób z ADHD i innymi zaburzeniami funkcji poznawczych.

