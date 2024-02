TikTok powoli staje się królem polskich social mediów. Dogania już nawet Instagram

Serwisy społecznościowe Facebook i Instagram, wchodzące w skład należącego do Marka Zuckerberga holdingu Meta, na bardzo długo zdominowały rynek social mediów w Polsce. Przez wiele lat nie było dla nich żadnego konkurenta, który mógłby im realnie zagrozić. Tymczasem na takiego od jakiegoś czasu wyrasta chiński TikTok, który szturmem zdobywa polski rynek mediów społecznościowych.

TikTok dogania w Polsce Instagram

Chińska platforma ma już naprawdę niewiele mniej użytkowników od Instagramu, a pod względem średniego czasu, jaki użytkownicy spędzają w poszczególnych aplikacjach, już w tym momencie jest w Polsce numerem jeden.

Skupmy się na liczbach. To Facebook nadal jest tym medium społecznościowym, z którego w Polsce korzysta ponad 80 proc. spośród wszystkich użytkowników internetu. W grudniu zeszłego roku odwiedziło go 24,36 mln polskich internautów, co przełożyło się na 82,06 proc. ogólnego zasięgu.

Internauci najwięcej czasu spędzają na TikToku

Średni czas korzystania z Facebooka wyniósł 15 godzin, 36 minut i 38 sekund. Co ciekawe, pod tym względem TikTok już teraz jest od niego lepszy. Pomimo tego, że wciąż posiada zdecydowanie mniejszą liczbę użytkowników (w grudniu 2023 roku odwiedziło go 13,79 mln osób), to spędzili oni na chińskiej platformie społecznościowej znacznie więcej czasu, bo średnio było to 17 godzin, 18 minut i 42 sekundy.

Pod względem ilości czasu spędzonego na konsumowaniu treści, TikTok już w tym momencie jest najpopularniejszą aplikacją z gatunków social mediów spośród wszystkich działajacych na polskim rynku. I choć póki co posiada mniejszy zasięg od Facebooka i Instagramu, to w przeciwieństwie do nich mógł pochwalić się w grudniu nie spadkiem, lecz przyrostem liczby użytkowników.

Facebook i Instagram traci, a TikTok zyskuje użytkowników

W stosunku do listopada ubiegłego roku, w grudniu Facebookowi ubyło 588,4 tys. odwiedzających go internautów, co oznaczało spadek na poziomie 2,4 proc. Instagram również stracił – w grudniu opuściło go 259 tys. użytkowników (1,8 proc.). W tym samym czasie TikTok w przeciwieństwie do nich zanotował wzrost liczby odwiedzających – o 88,5 tys., czyli 0,6 proc.

Mamy więc do czynienia z odwróceniem trendu, w którym to Facebook i Instagram tracą, a aplikacja wywodząca się z Chin jako jedyna zyskuje użytkowników w wyścigu o tytuł najpopularniejszego portalu społecznościowego w Polsce. Nie wspominając o tym, że TikTok cieszy się największym realnym zainteresowaniem, o czym świadczy średnia liczba godzin spędzanych w aplikacji przez korzystające z niej osoby.

