Nowy wirus na Messengerze. Hakerzy wykradają hasła i pieniądze z kont bankowych

CSIRT KNF, czyli zespół realizujący zadania Sektorowego Zespołu Cyberbezpieczeństwa w ramach Komisji Nadzoru Finansowego, ostrzega przed nowym groźnym wirusem, rozsyłanym przez hakerów za pośrednictwem portalu Facebook oraz komunikatora Messenger. Jest on w stanie zainfekować komputer ofiary złośliwym oprogramowaniem i w ten sposób uzyskać nieuprawniony dostęp m.in. do internetowych platform do obsługi kont bankowych.

Wirus na Messengerze wykrada hasła do kont bankowych

Zespół CSIRT KNF ostrzega na platformie X (Twitterze) przed niebezpiecznymi wiadomościami od podejrzanych osób, które próbują okraść z pieniędzy użytkowników komunikatora na Facebooku i bezpośrednio w aplikacji Messenger. Cyberprzestępcy rozpowszechniają tam wiadomości z załączonym złośliwym oprogramowaniem w formacie.zip, które następnie po rozpakowaniu jest w stanie wykraść dowolne hasło od nieostrożnego internauty.

„Wiadomość zawiera załącznik z archiwum.zip, w którym znajduje się dropper malware. Po uruchomieniu pliku pobierany jest skrypt, który zawiera złośliwe oprogramowanie typu stealer. Ten rodzaj złośliwego oprogramowania może wykradać na przykład hasła i inne dane z przeglądarek na Twoim komputerze” – czytamy w komunikacie, jaki CSIRT KNF opublikowało na swoim profilu na platformie X.

Przestępcy podszywają się pod naszych znajomych

Wszelkie możliwe środki ostrożności należy zachować nie tylko w przypadku wiadomości pochodzących od całkowicie nieznajomych dla nas osób, ale również od tych, które wyglądają, jakby zostały wysłane przez kogoś, kogo dobrze znamy.

Warto bowiem przypomnieć, że jedną z ulubionych metod cyberprzestępców, działających właśnie na Facebooku i w Messengerze, jest wykradanie dostępu do profili naszych znajomych i podszywanie się pod nich w celu zdobycia naszego zaufania.

By niechcąco rozpakować taki plik.zip, który został nam wysłany przez rzekomego znajomego, wystarczy naprawdę chwila nieuwagi w internecie. A w środku może znajdować się groźny wirus, który będzie w stanie wyrządzić wiele szkód w naszym, również tym prawdziwym, życiu.

