Wygrana na loterii odmieniła jego życie. Będzie dostawał 80 tys. zł miesięcznie przez 20 lat

Dwudziestoletni mieszkaniec Campbellfield w Melbourne właśnie odmienił swoje życie, wygrywając na loterii Set for Life. Nagroda zapewni mu 20 tysicy dolarów miesięcznie przez najbliższe 20 lat, co łącznie daje zawrotną sumę 4,8 miliona dolarów. Taka wygrana to marzenie każdego, a dla młodego studenta oznacza nowy rozdział w życiu, pełen nieskończonych możliwości i stabilności finansowej.

Wygrana, która odmienia życie

Student, który zdecydował się na zakup losu w ostatniej chwili, nie mógł uwierzyć w swoje szczęście. Kupił bilet online zaledwie kilka minut przed losowaniem. „Mam motyle w brzuchu. To takie nieoczekiwane” – powiedział, gdy przedstawiciele The Lott zadzwonili do niego, aby poinformować o zwycięstwie. Zwycięski los sprawił, że od tego momentu, 15 dnia każdego miesiąca, na jego konto będzie wpływać 20 tys. dolarów przez kolejne dwie dekady.

Młody mężczyzna przyznał, że sprawdził swój bilet dopiero późno w nocy, tuż przed pójściem spać. „Kładłem się spać około 23:00 i postanowiłem sprawdzić, jak poszło mi z biletem. Nie spodziewałem się, że wygram" – wyznał. Wygrana była dla niego ogromnym zaskoczeniem, które na zawsze zmieniło jego życie. Ta nagroda daje mu nie tylko finansową swobodę, ale także możliwość realizacji swoich marzeń i planów bez martwienia się o codzienne wydatki.

Plany na przyszłość

Zwycięzca ma już pewne plany na wykorzystanie swojej wygranej. Zamierza przede wszystkim zainwestować pieniądze na przyszłość oraz spłacić kredyt studencki, który zaciągnął na studia magisterskie. „Nie myślałem jeszcze o żadnych bezpośrednich planach, ale myślę, że mógłbym zainwestować tę nagrodę” – powiedział.

Oprócz inwestycji, młody człowiek rozważa również konkretne zakupy. „Może kupię dom, pojadę na wakacje i kupię też nowy samochód, ale muszę to wszystko przemyśleć” – dodał. Wygrana otwiera przed nim wiele nowych drzwi i pozwala na realizację marzeń, które wcześniej wydawały się nieosiągalne.

