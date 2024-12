Polki uwielbiały ten sklep. Właśnie się zamyka i oferuje promocje

To ostatnia okazja, by skorzystać z ogromnych rabatów, sięgających nawet 70 proc. Wyprzedaż trwa tylko do końca grudnia. Spółka poinformowała, że umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostanie rozwiązana z końcem roku. Klientki mają czas do tego terminu, aby dokonać zakupów oraz skorzystać z pozostałych funkcjonalności konta.

DeeZee. Duże rabaty na koniec

Dla wiernych klientek DeeZee przygotował specjalne obniżki. W asortymencie można znaleźć wiele modnych produktów w znacznie niższych cenach. Oto przykładowe okazje:

Czarne czółenka na słupku — z 129,99 na 69,99 zł.

Sandały na szpilce — tylko 59,99 zł.

Beżowa torebka — teraz za 49,99 zł.

Czarne trapery — przecenione na 109,99 zł.

Czarny plecak — w cenie 99 zł.

Dżinsowa spódnica maxi — zaledwie 139,99 zł.

Szara bluza oversize — przy użyciu kodu WINTER i zakupach za minimum 99 zł, kosztuje jedynie 95 zł.

Marka DeeZee nie znika na stałe

Nie wszystko stracone. Choć sklep internetowy DeeZee niebawem zostanie zamknięty, to marka nie znika z rynku. Klientki nadal będą mogły kupić produkty DeeZee, przykładowo na platformie sprzedażowej Modivo, a także w wybranych salonach stacjonarnych CCC, co z pewnością ucieszy miłośniczki zakupów w centrach handlowych.

Taka opcja będzie możliwa, gdyż w 2018 r. DeeZee nawiązało współpracę z grupą kapitałową CCC, w wyniku której CCC nabyło 51 proc. udziałów w firmie za 13 mln zł. Dzięki temu modele butów DeeZee, wcześniej dostępne wyłącznie online, trafiły do sklepów stacjonarnych tej popularnej sieciówki.

Warto zaznaczyć, że DeeZee to polska marka, założona w 2004 r. przez Dominikę Żak. Firma przez wiele lat nawiązywała współpracę z blogowymi modelkami, celebrytami, a także popularnymi w mediach społecznościowych influencerkami.