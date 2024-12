Empik przyciąga tłumy, Polacy szukają prezentów. Jest dużo promocji

Grudzień to magiczny czas, kiedy Polacy zamieniają się w łowców idealnych prezentów. W poszukiwaniu świątecznych inspiracji tłumnie odwiedzają Empik — zarówno sklepy stacjonarne, jak i ten internetowy, gdzie kliknięcie wystarczy, by trafić na prawdziwe skarby. Od elegancko zapakowanych książek po designerskie akcesoria, Empik co roku staje się epicentrum przedświątecznego szaleństwa zakupowego.

Wystarczy wejść do najbliższego Empiku, by poczuć, że Boże Narodzenie naprawdę jest tuż za rogiem. Rodziny przeglądające kolorowe kalendarze adwentowe, zakochani wybierający albumy muzyczne, a przy regałach z zabawkami tłoczą się maluchy marzące o wymarzonym klocku LEGO. To obrazek, który powtarza się w grudniowe popołudnia i wieczory w całej Polsce. To nie jest zwykły sklep – to świąteczna mekka dla wszystkich, którzy chcą obdarować swoich bliskich czymś wyjątkowym.

Z kolei w przestrzeni online trwa nie mniej emocjonujące polowanie. Klienci przeglądają tysiące produktów, porównując ceny i polując na promocje, które uczynią świąteczny budżet nieco lżejszym. Empik.com kusi nie tylko gigantycznym asortymentem, ale też ekspresową dostawą i wygodą zakupów bez wychodzenia z domu. Z kubkiem gorącej herbaty w ręku i świąteczną playlistą w tle, Polacy z pasją wrzucają do koszyków bestsellery książkowe, gry planszowe i nietuzinkowe dekoracje.

Empik to nie tylko sklep – to świąteczna tradycja. Miejsce, które w grudniu przyciąga emocjami, wspomnieniami i obietnicą wyjątkowych chwil spędzonych przy choince. Dla jednych to sposób na zanurzenie się w magii świąt, dla innych – przestrzeń do załatwienia wszystkich zakupowych spraw jednym kliknięciem.

Empik. Oferta na święta. Co w niej?

Przejrzeliśmy dokładnie ofertę sklepu internetowego. Wybraliśmy, naszym zdaniem, dziesięć ciekawych produktów (z różnych kategorii) w atrakcyjnych cenach. Mamy nadzieję, że będą to dla was ciekawe inspiracje prezentowe:

Kalendarz Książkowy, Miautumn, B6, 2025 – 44,99 zł

Kubek Z Kotem, Łap Kottera, Biały, 320 ml – 39,99 zł

Gierki małżeńskie, gra planszowa, MDR – 89,99 zł (cena regularna 149,99 zł)

Słuchawki bezprzewodowe douszne JBL Vibe Beam BIAŁE White 32h Perfect Fit – 259 zł (cena regularna 369 zł)

Książka „Wegetarianka”, autorka Han Kang – 28,49 zł (cena regularna 37,99 zł)

Książka „Simona”, autorka Anna Kamińska – 30,19 zł (cena regularna 35,99 zł)

Książka „Wszyscy tak jeżdżą”, autor Bartosz Józefiak – 42,99 zł (cena sugerowana przez wydawcę 56,90 zł)

Książka „Pierwsza dama. Jolanta Kwaśniewska w rozmowie z Emilią Padoł” – 48,99 zł (cena sugerowana przez wydawcę 65,99 zł)

Creadu, Markery artystyczne z podwójną końcówką dla profesjonalistów (końcówka pędzelkowa i precyzyjna), 100 sztuk – 89,99 zł (cena regularna 149 zł)

Jestem... to oczywiste, że..., gra towarzyska – 69,98 zł (cena regularna 119,99 zł)

