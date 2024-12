Tłumy szturmują nowe centrum handlowe. Duża frekwencja na otwarciu

To drugie otwarcie centrum handlowego w tym miejscu. Sukcesję pierwotnie otwarto w 2015 r., tuż obok kampusu Politechniki Łódzkiej. Wtedy handlowy biznes w tym miejscu okazał się totalnym niewypałem. Sukcesji nie udało się przebić ze swoją ofertą, bowiem w okolicy były już dwie duże, uznane w mieście galerie (Manufaktura i Galeria Łódzka). W związku z tym, Sukcesja, choć były w niej sklepy znanych marek, przyciągała niewielu klientów i po kilku latach (w 2020 r.) się zamknęła. Cztery i pół roku później w tym samym miejscu centrum handlowe otwarto ponownie, w nieco zmienionej formule. Termin otwarcia przypadł na ostatni tydzień przed świętami Bożego Narodzenia, więc pierwszego dnia frekwencja była naprawdę spora. Żeby wejść do sklepów popularnych marek, takich jak Media Expert czy dm, a także przykładowo do kawiarni Starbucks, ustawiały się spore kolejki. Niektóre sklepy oferowały też klientom różnorakie konkursy z nagrodami.

Przechadzając się po galerii, znaleźliśmy też punkty, które wciąż czekają na otwarcie. Oferta Nowej Sukcesji będzie więc sukcesywnie coraz większa.

Nowa Sukcesja. Bogata oferta handlowa

Centrum handlowe Sukcesja mieści około 100 sklepów, w tym:

największą w regionie łódzkim Biedronkę,

pierwszy w Polsce sklep sieci Armagan Toys,

drogerię niemieckiej marki dm,

popularne marki jak Media Expert, Rossmann, Tedi, Action, Woolworth, Świat Książki, Pepco, Carry i Monnari.

Gastronomia Nowej Sukcesji

Strefa foodcourt Nowej Sukcesji to raj dla smakoszy. Znajdują się tu m.in.:

Gia Pasta Bar,

McDonald's, Subway, Thai Wok, Kuchnie Marche, Meat Point, Ale Naleśnik!,

Lodziarnie Grycan i U Lodziarzy (wkrótce otwarcie)

turecki Habri Kebab.

Hopa Lupa. Największa atrakcja jeszcze niegotowa

Nowa Sukcesja to nie tylko sklepy. Główną atrakcją centrum ma być strefa Hopa Lupa na poziomie -1, która oferować będzie:

największy w Europie park trampolin,

ściankę wspinaczkową,

tor gokartowy,

miasteczko ruchu drogowego,

zjeżdżalnie,

120 automatów do gier,

tematyczne salki urodzinowe.

Trzeba jednak uzbroić się w cierpliwość, bowiem Hopa Lupa jest na razie nieczynna, trwają prace wykończeniowe na poziomie -1.