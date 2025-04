Wielkanocny koszyk droższy niż rok temu. Niektóre produkty jednak potaniały

Wielkanoc już w najbliższą niedzielę. Jak wynika z najnowszego raportu Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE), koszt świątecznego koszyka to w tym roku 65 zł, o 7 proc. więcej niż przed rokiem.

W wielkanocnym koszyku CASE umieszczono m.in. dwa jajka, słoik majonezu, chrzanu, chleb pszenny i pełnoziarnisty, różne rodzaje szynki i kiełbasy, jogurt naturalny, masło, czekolada mleczna i gorzka oraz sól.

Majonez tańszy niż rok temu

Z danych CASE, które przytacza RMF FM wynika, że najmocniej zdrożała czekolada, z czego mleczna o 33,7 proc., a gorzka o 20,9 proc. W górę – w stosunku do 2024 r. – poszły również ceny soli i masła (odpowiednio o 21,3 i 13,8 proc.).

Twórcy raportu zwracają jednak uwagę, że nie wszystkie produkty zdrożały. O 6 proc. potaniał wielkanocny klasyk, jakim jest majonez. O 9,5 proc. mniej niż rok temu płacimy za chleb pszenny, a aż o 14,3 proc. zmniejszyła się cena kiełbasy krakowskiej.

Eksperci CASE wskazują, że za zmianami cen stoją "dwie wzajemnie oddziałujące siły": presja kosztowa wynikająca z zmian klimatycznych, konsekwencji wojny w Ukrainie i niepewności geopolitycznej oraz interwencje rządowe, takie jak zmiany w opodatkowaniu żywności czy opłatach za energię.

– Nasza analiza pokazuje, że w 2024 roku główną zmianą, w porównaniu z latami wcześniejszymi, było wyraźne ograniczenie wspomnianej zmienności, nie zmieniając jednak ogólnego trendu wzrostu cen – podsumowują eksperci.

Z najnowszego badania Paypo wynika, że największa grupa Polaków (27 proc.) planuje przeznaczyć na organizację Wielkanocy od 251 do 500 zł. Niewiele mniej, bo 24 proc., zamierza zmieścić się w budżecie do 250 zł. Co dziesiąty badany szacuje świąteczne wydatki w przedziale 750-1000 zł, a jedynie 6 proc. ankietowanych zamierza wydać więcej niż 1000 zł.

