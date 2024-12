Nowa droga ekspresowa w Polsce. Ucieszą się mieszkańcy kilku województw

W planach jest połączenie Kalisza ze Słupskiem. Dzięki długości ok. 400 km oraz połączeniu trzech województw – wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego – ma przyczynić się do rozwoju infrastruktury i poprawy komunikacji między regionami.

Kluczowy projekt drogowy w Polsce

Via Pomerania to długo oczekiwana droga ekspresowa, która ma prowadzić z Kalisza przez Konin, Inowrocław, Bydgoszcz i Tucholę, aż do Słupska. Projekt cieszy się szerokim poparciem zarówno wśród lokalnych samorządów, jak i posłów różnych ugrupowań politycznych. W założeniu trasa ma połączyć ważne ośrodki miejskie oraz zapewnić sprawniejszy dostęp do Morza Bałtyckiego, co jest szczególnie istotne w kontekście rozwoju turystyki i gospodarki.

Via Pomerania. Samorządy są na tak

Realizacja Via Pomeranii ma kluczowe znaczenie dla rozwoju regionów. Projekt wspierają m.in. radni Bydgoszczy, Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Wojewoda Kujawsko-Pomorski. Droga miałaby przebiegać przez ważne miasta, takie jak Bydgoszcz, Inowrocław czy Tuchola.

Bydgoska rada miasta przyjęła jednogłośnie apel popierający inwestycję, zyskując wsparcie radnych z koalicji KO-Lewicy, Trzeciej Drogi oraz Bydgoskiej Prawicy. Poparcie wyrazili także posłowie z Parlamentarnego Zespołu ds. Budowy Drogi Ekspresowej, którego przewodniczącym został Stanisław Lamczyk z KO.

Dlaczego Via Pomerania jest ważna?

Budowa Via Pomeranii ma znaczenie strategiczne nie tylko dla mieszkańców trzech województw, ale także dla rozwoju infrastruktury obronnej. Droga usprawni transport między portem NATO w Ustce a bazami wojskowymi w Bydgoszczy, co może mieć kluczowe znaczenie dla działań obronnych w regionie.

W rozmowie z „Wirtualną Polską” przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Budowy Drogi Ekspresowej podkreślił, że inwestycja może ruszyć szybciej, niż się spodziewano. Obecnie trwają rozmowy z Ministerstwem Infrastruktury oraz Ministerstwem Obrony Narodowej. Wkrótce projekt będzie omawiany na Komisji Obrony Narodowej.

Kolejne kroki w realizacji

Jednym z priorytetów jest opracowanie szczegółowej koncepcji, w której zostanie określony dokładny przebieg trasy. Kluczowym etapem będzie połączenie Ustki z Bydgoszczą, co ma poprawić komunikację z portem i jednostkami NATO.

„Rozpoczynamy realizację tego projektu. Droga może powstać szybciej, niż nam się wydaje” – zauważył Stanisław Lamczyk, wyrażając optymizm co do postępów w realizacji inwestycji.

Via Pomerania. Nowa jakość podróży

Nowa droga ekspresowa znacząco skróci czas podróży nad Morze Bałtyckie, poprawiając komfort i bezpieczeństwo transportu. Via Pomerania to inwestycja, która nie tylko usprawni ruch między regionami, ale także przyczyni się do rozwoju turystyki oraz gospodarki. Jej realizacja to ważny krok w kierunku nowoczesnej infrastruktury drogowej w Polsce.

