LegalniBukmacherzy.pl: chcemy edukować graczy

Jak branża bukmacherska zmieniała się w Polsce na przestrzeni lat i jak kształtuje się dziś?

Największą zmianą, która wywróciła rynek bukmacherski do góry nogami, była regulacja ustawy hazardowej z 2017 r. Wymusiła ona na operatorach konieczność dostosowania do nowych przepisów, obłożyła podatkiem od gier, co zmniejszyło szarą strefę i zwiększyło wpływy do Budżetu Państwa. Jednocześnie od 2017 r. obserwujemy dużą dynamikę tego sektora. Jedni operatorzy musieli się wycofać, inni wzmocnili swoją pozycję.

Bardzo duże znaczenie miał również rozwój środowiska online i przeniesienie aktywności do internetu. Punkty przyjmowania zakładów nadal cieszą się popularnością, jednak szczególnie młodsza część użytkowników zdecydowanie chętniej korzysta z usług oferowanych w sieci. Jeszcze kilka lat temu o polskiego gracza rywalizowało ze sobą zaledwie kilku bukmacherów. Obecnie naszym rynkiem coraz mocniej interesują się zagraniczni dostawcy. To z kolei powoduje, że gracze zasypywani są bonusami i różnego rodzaju promocjami. Nasza rolą jest pomóc użytkownikowi odnaleźć się w tym natłoku informacji.

Czym polski rynek różni się od rynków zagranicznych?

Przede wszystkim polski gracz już na starcie musi de facto zapłacić 12 proc. podatku od postawionego zakładu. Jest to najwyższa stawka wśród europejskich krajów. Przykładowo w Niemczech wynosi on 5 proc., a w Austrii 2 proc.. W większości państw gracze w ogóle nie są obłożeni opłatami, a firmy bukmacherskie płacą podatek od przychodów pomniejszonych o wypłacone wygrane (GGR).

Rynek od dawna postuluje przejście na właśnie taką formę płacenia daniny państwowej. Ustawa w Polsce jest bardzo restrykcyjna także dlatego że mamy tylko jedno kasyno internetowe – państwowego monopolistę, Totalizator Sportowy. Brak konkurencji w tym sektorze powoduje utrzymywanie się dość sporej szarej strefy i jednocześnie wzrost znaczenia rynku zakładów bukmacherskich.

Jak w takim razie wygląda rywalizacja o klienta?

Samych wspomnianych bonusów, jest cała masa: od pierwszego zakładu, przez tzw. zakłady „bez ryzyka”, a więc zwrot środków w przypadku przegranej, po oferty bez wpłaty. Operatorzy prześcigają się także w różnego rodzaju promocjach świątecznych, urodzinowych, na „gola Lewandowskiego” czy wygrany mecz Igi Świątek. Liczy się również szybkość wypłat czy stawiania zakładu, przebojowa aplikacja, ale też gwiazdorska twarz w reklamie.

I tutaj wkraczają LegalniBukmacherzy. Jesteśmy od tego, aby – jeśli trzeba – poprowadzić gracza za rękę i w przejrzysty sposób porównać oferty, zapewnić bezpieczeństwo i komfort gry. Pokazać, że pod płaszczykiem świetnie brzmiącej reklamy często ukryte są dodatkowe warunki. Chcemy edukować graczy, aby jak najbardziej świadomie podchodzili do ofert bukmacherów.

Warto też zaznaczyć, że coraz więcej operatorów kładzie nacisk na utrzymanie zasad odpowiedzialnej gry. Zakłady bukmacherskie z założenia powinny być zabawą i formą spędzania wolnego czasu dla osób dorosłych. Warto jednak zauważyć, że istnieją w Polsce organizacje, do których można zgłosić się po pomoc w razie odczuwania jakiegokolwiek dyskomfortu związanego z tą formą rozrywki.

Jak duże znaczenie dla branży bukmacherskiej ma technologia? Czy aplikacje mobilne zrewolucjonizowały rynek?

Absolutnie. Obecnie 80 proc. użytkowników korzysta z aplikacji mobilnych. Właśnie dlatego bukmacherzy tak mocno inwestują w rozwój technologii, urozmaicając swój produkt o dodatkowe funkcjonalności czy możliwość oglądania transmisji sportowych.

Raptem kilkanaście lat temu, żeby obstawić, trzeba było iść do salonu, wypisać kupon i oddać go obsłudze, a potem sprawdzić wyniki w jakiejś telegazecie. Potem zakłady przeniosły się do internetu. I to była pierwsza rewolucja. Kolejną są właśnie apki, czyli możliwość korzystania z oferty operatorów przez przesunięcie palcem po ekranie telefonu.

W jaki sposób Pani zdaniem branża będzie ewoluować?

Przy takiej dynamice zmian możemy spodziewać się wszystkiego. Jeszcze kilka lat temu nikt nie sądził, że sztuczna inteligencja tak zrewolucjonizuje rynek pracy. Z jednej strony branża bukmacherska z pewnością będzie szła w tym kierunku, a algorytmy będą generować analizy sportowe lub podpowiedzi dla gracza. Z drugiej, w dobie rozwoju AI ważny jest właśnie głos ekspertów.

Jeśli wpiszesz komendę: wygeneruj mi skuteczny kupon na zakłady, złożony z 3 meczów koszykarskich uwzględniający statystyki z ostatniego kwartału, to z pewnością otrzymasz całkiem wiarygodną podpowiedź. Jednak oprócz statystyk liczy się właśnie czynnik ludzki, wiedza, czasem z ostatniej chwili, dotycząca składów drużyn, pogody czy wszelkich informacji, które mogą wpłynąć na rezultat meczu.

Na czym dokładnie skupia się serwis i do kogo jest adresowany?

Naszą rolą jest przede wszystkim ułatwienie graczowi odnalezienie się w świecie bukmacherki. Analizujemy wszystkie działania operatorów i w czytelny sposób przedstawiamy je użytkownikom. Tworzymy różnego rodzaju rankingi, recenzje bukmacherów, porównujemy ich ofertę.

Co roku przygotowujemy też galę Nagród Bukmacherskich, podczas której wyłaniamy najlepszych, naszym zdaniem, operatorów w kilkunastu różnych kategoriach: od bonusów dla graczy, przez ofertę zakładów różnych dyscyplin, po aplikacje mobilne czy działania marketingowe. Pracują dla nas eksperci w swoich dziedzinach, którzy codziennie proponują swoje typy, przedstawiają aktualne promocje i analizują wyniki sportowe.

Nasz serwis www.legalnibukmacherzy.pl jest portalem eksperckim, w którym znaleźć można zarówno informacje o tym, jak grać bezpiecznie i legalnie, ale także o tym, jak w ogóle skorzystać z oferty i na co zwrócić w niej uwagę.

Utarło się, że branża bukmacherska to domena zdominowana przez mężczyzn, czy tak jest faktycznie?

Tak. Być może dlatego, że kobiety rzadziej niż mężczyźni podejmują ryzyko, a ryzyko jest ściśle związane z bukmacherką. Sport i zakłady wciąż jeszcze mają twarz mężczyzny. To oni dominują na trybunach, zdzierają gardła na stadionach, potrafią z pamięci wyliczyć skład lokalnej drużyny z 1994 r. To ich widzimy na reklamach, kiedy to żona woła do kuchni w czasie kluczowych rozgrywek piłkarskich, to oni piją z kolegami piwo podczas meczu, to do nich kierowane są oferty zakładów bukmacherskich. To jednak powoli się zmienia. Coraz więcej kobiet pasjonuje się sportem.

W naszym wewnętrznym firmowym typowaniu podczas MŚ w piłce nożnej w pierwszej piątce były same dziewczyny. Grono ekspertek i komentatorek sportowych również stale się poszerza. Poza tym praca na rynku gamingowym to coś więcej niż stawianie zakładów.

W jaki sposób kobiety budują tę branżę?

Oprócz analiz sportowych czy śledzenia zmian w ofertach operatorów są to kontakty z klientami, szeroko pojęty marketing, w tym działania reklamowe i social media. To dbanie o jakość kontentu, analizowanie danych, mierzenie konwersji i przede wszystkim ciągłe poszerzanie wiedzy.

W tak dynamicznej branży trzeba być gotowym na zmiany i szybko na nie reagować. Trudno się dziwić, że gracze mogą czasem czuć się zagubieni. Staramy się być krok przed nimi i ułatwić im to zadanie.