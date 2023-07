Kolejny krok do kolonizacji Marsa. NASA podwoiła produkcję tlenu

Amerykańska agencja kosmiczna cały czas próbuje rozwiązać jeden z najbardziej kluczowych problemów blokujących kolonizację Marsa. Żyjący tam astronauci muszą mieć dostęp do stałego źródła tlenu do oddychania. Ostatnie testy napawają jednak naukowców optymizmem.

NASA MOXIE bije rekord produkcji tlenu na Marsie

Kluczem do utrzymania życia na Marsie jest prototypowe urządzenie Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment, w skrócie MOXIE. To jeden z najważniejszych sprzętów, które trafiły na planetę wraz z łazikiem Perseverance.

Amerykańscy badacze stale prowadzą eksperymenty, których celem jest wytworzenie życiodajnego tlenu z dostępnych na Marsie surowców. Ostatni z wykonanych testów zakończył się wyjątkowo pozytywnie. Jak raportuje NASA, MOXIE został uruchomiony na równo 58 minut. Projekcje ekspertów zakładały, że w tym czasie wyprodukuje około 6 gramów czystego tlenu. Maszyna wytworzyła jednak aż 12 g pierwiastka.

Jak przyznają badacze, był to pewien hazard. Naukowcy ustawili bowiem parametry urządzenia tak, by zmaksymalizować produkcję – nawet kosztem bezpieczeństwa dla maszyny. Podczas eksperymentu istniało pewne ryzyko uszkodzenia MOXIE, lecz ostatecznie maszynie nic się nie stało.

Czym jest NASA MOXIE?

Jak pisaliśmy we Wprost.pl, MOXIE to urządzenie wielkości tostera, którego zadaniem jest wychwytywanie cząsteczek dwutlenku węgla obecnych w atmosferze Marsa i tworzenie z nich tlenu. Ok. 96 proc. atmosfery planety to CO2, a tlen utrzymuje się w wartościach poniżej procenta.

Wytwarzanie tego pierwiastka jest absolutnie kluczowe dla przyszłych misji załogowych – astronauci muszą przecież oddychać. Tlen jest jednak niezbędny także, jeśli kiedykolwiek chcemy powrócić z Marsa na Ziemię.

Rakiety, które wykorzystywane są do lotów kosmicznych, korzystają bowiem z mieszanki paliwa, której właśnie tlen jest kluczowym składnikiem. Jeśli więc naukowcy nie wynajdą sposobu na produkcję tlenu w ilościach masowych, to nie dość, że zamieszkanie na Marsie będzie bardzo trudne, to jeszcze nie będzie możliwości powrotu.

Podczas pierwszych testów z 2021 roku MOXIE wyprodukował 5,37 grama tlenu. To ilość pozwalająca przeżyć astronaucie przez ok. 10 minut. Dla rakiety, która miałaby zabrać z powierzchni Marsa cztery osoby, potrzeba aż 25 ton tlenu do stworzenia paliwa.

