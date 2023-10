Kosmiczny pociąg 13 października. Starlinki dwa razy nad Polską

Przez ostatni tydzień fani obserwacji nocnego nieba nie mają na co narzekać. Praktycznie każdej nocy odbywa się bowiem przelot satelitów Starlink, rozmieszczonych w kosmicznym pociągu. Gdzie możnemu ich wypatrywać dziś?

Starlinki 13 października – kiedy oglądać kosmiczny pociąg nad Polską?

Jak informuje serwis Nocne Niebo, pierwszy przelot w piątek ma się rozpocząć o 18:44 i potrwać ok. 6 minut. To dość długi okres jak na to wydarzenie. Satelity SpaceX będą przemieszczać się z zachodu na wschód, a przelot ma się odbyć wysoko przez zenit.

Prowadzący portal Zbigniew Zając zaznacza, że o tej godzinie niebo będzie jeszcze dość jasne, co może utrudniać wypatrzenie kosmicznego pociągu. Lepsze ku temu warunki mają mieć obserwatorzy ze wschodniej części Polski – mniej więcej od poziomu Warszawy i dalej na wschód. Jednocześnie czwartkowe przeloty były bardzo jasne, co daje nadzieje, że dzisiejsze też mogą wyraźnie odznaczać się na niebie.

Drugi przelot odbędzie się zaś o 20:16 i potrwa 2-3 minuty. Ciemniejsze warunki są zdecydowanie lepsze do obserwacji, ale astronom ostrzega, że Starlinki będą widoczne tylko na zachodnim niebie. Coś za coś, bo lepiej widoczny przelot będzie też o ponad połowę krótszy.

Zwyczajowo Nocne Niebo zaprasza też na wspólne oglądanie transmisji z przelotu, prowadzonej na oficjalnym kanale YouTube.

Co to są Starlinki?

Starlinki po raz pierwszy zostały wyniesione w przestrzeń kosmiczną w maju 2019 roku. Autorzy serwisu Urania.edu.pl zapewniają, że wynoszone satelity widać nawet z centrów największych miast. „Jeśli zatem widziałeś dziwny rządek świecących punktów, przemierzających miarowym tempem niebo nad Tobą, z pewnością byłeś świadkiem przelotu grupy satelitów konstelacji Starlink” – przekonują.

Oczywiście nie o widowisko jednak chodzi. Starlink to sieć satelitów firmy SpaceX na niskiej orbicie okołoziemskiej, które mają dostarczać szybki internet o małych opóźnieniach praktycznie do każdego miejsca na kuli ziemskiej, co dziś przy zastosowaniu konwencjonalnych rozwiązań jest nierealne. Warto dodać, że satelity są umieszczane na orbicie z wykorzystaniem rakiet wielokrotnego użytku, co zmniejsza koszty operacji.

