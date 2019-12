Pracownicy Biedronki upieką bułki w wirtualnej rzeczywistości

Bułki z wirtualnej rzeczywistości? Takie rzeczy, już niebawem w Biedronce. Co prawda tylko dla jej pracowników, którzy w ten sposób będą się szkolić z wypieku pieczywa. Sieć w 8 sklepach w Polsce przetestuje nowe rozwiązanie. Testy gogli VR trwają już w sklepach w Warszawie, Bydgoszczy, Gliwicach, Łodzi, Jastrzębiu-Zdroju, Zielonej Górze i Koszalinie. Dzięki nim pracownicy w bezpieczny sposób mogą przeszkolić się z obsługi sklepowych piekarni, w których wypiekane są m.in. bułki.

„Podczas szkolenia pracownik zakłada gogle VR, a do jego rąk trafiają dwa joysticki. Przenosi się w ten sposób do wirtualnego sklepu, w którym za pomocą pilotów i ruchów dłoni podnosi kartony z produktami, łapie szczypce do pieczywa, otwiera drzwi, podpisuje dokumenty, zakłada odzież ochronną” – czytamy w komunikacie.

„Rozpoczęliśmy testy VR, bo jest to wygodne narzędzie, uczące w realistyczny sposób umiejętności, które są trudne lub kosztowne w nauce tradycyjnej. W tym momencie rozwiązanie wdrażamy przy jednym z najbardziej wymagających procesów w sklepie - wypieku pieczywa. Zaletą gogli VR jest to, że umożliwiają wielokrotne ćwiczenia, ale i popełnianie błędów w bezpiecznym środowisku. Są też atrakcyjnym elementem wdrażania do pracy nowych osób” – powiedziała Katarzyna Kozyra, starszy menedżer ds. szkoleń w sieci Biedronka.

Galeria:

Wirtualna piekarniaCzytaj także:

Wigilia i Sylwester 2019. Do której będzie można zrobić zakupy?