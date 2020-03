Apple celowo spowalniało iPhone'y. Teraz zapłaci nawet 500 mln dolarów kary

Apple celowo spowalniało iPhone'y, aby zmusić klientów do zakupu nowszych modeli. Teraz firma zawarła ugodę, w ramach której zmuszona jest do wypłacenia każdemu użytkownikowi 25 dolarów odszkodowania. Jak wynika ze wstępnych wyliczeń sądu w San Jose w Kalifornii, łącznie może to kosztować firmę od 310 do aż 500 mln dolarów.

2 lata procesu

Proces, podczas którego firma z Cupertino starała się załagodzić karę, trwał blisko dwa lata. Apple przyznało się do nieuczciwych praktyk w grudniu 2017 roku. Spowalnianie możliwe było dzięki rozwiązaniom software'owym, które negatywnie wpływały na pracę starszych urządzeń. Użytkownicy i analitycy udowodnili, że kolejne aktualizacje programów wpływały na stopniowe spowalnianie pracy modeli sprzed kilku lat.

Wiele osób sugerowało, że w ten sposób Apple próbuje zmusić użytkowników do zakupu nowszych modeli i w ten sposób nakręcić sobie sprzedaż. Apple przyznając się do stosowania takich praktyk, powiedziało jednak, że celem było uchronienie baterii litowo-jonowych w starszych modelach przed nadmiernym rozładowywaniem się.

