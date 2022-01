CES 2022. Nvidia prezentuje kartę graficzną GeForce RTX 3050

Nvidia zaprezentowała kartę graficzną RTX 3050. Ma to być budżetowa karta dla osób szukających karty w przedziale 1000-1500 zł. Sugerowana cena nowej karty wynosi 249 dolarów, czyli trochę ponad tysiąc złotych. Jest to przedział cenowy, który, choć popularny wśród konsumentów, to nie cieszy się większym zainteresowaniem producentów. Dzięki RTX owi 3050 może się to zmienić o ile nie będzie problemów z dostępnością karty i zawyżaniem cen, jak jest to w przypadku droższych modeli.

Nvidia zaprezentowała też modele kart RTX 3070Ti i 3080Ti dla laptopów. Na rynek ma trafić ponad 160 modeli laptopów wyprodukowanych przez partnerów technologicznych z nowymi kartami. Karty będą wyposażone w 16 GB pamięci RAM GDDR6. Według producenta GeForce RTX 3080Ti oferuje więcej mocy niż desktopowa karta RTX TITAN. Ceny laptopów z kartami 3080Ti zaczynają się od 2499 dolarów, czyli 10 tys. zł.

Firma poinformowała też o rozwoju swojej platformy gier w chmurze GeForce Now. Nvidia poinformowała, że usługa ma już 15 mln subskrybentów i oferuje dostęp 1100 gier PC. Nowością jest rozpoczęcie współpracy z Samsungiem i udostępnienie właścicielom telewizorów tego producenta aplikacji GeForce Now bez dodatkowych, zewnętrznych urządzeń.

Czytaj też:

CES 2022. Intel ogłosiła karty graficzne Arc i 12. generację procesorów