Premiera nowych iPhone'ów 14 już dziś. Jak oglądać konferencję Apple Far Out?

Jak w zegarku Apple zaplanowało największą konferencję produktową firmy na wrzesień. Prezentacja Far Out stanowi swego rodzaju powrót do normalności, bo konferencja wraca do Steve Jobs Theater w siedzibie Apple w Cupertino w stanie Kalifornia. To pierwszy event z udziałem gości na zamkniętej sali od początku pandemii COVID-19.

Jak oglądać premierę iPhone 14 i konferencję Far Out?

Wydarzenie Far Out odbędzie się dziś, 7 września 2022 roku, o 19:00 czasu polskiego. Oprócz miejsc na sali, Apple udostępniło także możliwość oglądania wydarzenia na żywo, za pomocą streamingu.

Podstawowe miejsce to oczywiście oficjalna strona apple.com, ale firma udostępniła też już streama na platformie YouTube (poniżej). Dodatkowo nowości oglądać można też w aplikacji Apple TV.

iPhone 14 i iPhone 14 Pro

Gwoździem programu będzie oczywiście premiera najnowszych smartfonów iPhone 14. Z krążących po internecie nieoficjalnych informacji i przecieków wiemy, że telefony najpewniej zostały wyposażone w ulepszone aparaty oraz więcej miejsca na dane. Bardzo możliwe, że lekko zmieni się też design urządzeń.

Według przewidywań gigant z Cupertino może pożegnać się z wersją iPhone mini. Spodziewamy się więc czterech wersji urządzenia — dwóch zwykłych i dwóch z linii Pro. Będą to:

6,1-calowyiPhone 14; 6,7-calowy iPhone 14 Plus; 6,1-calowy iPhone 14 Pro; 6,7-calowy iPhone 14 Pro Max.

Obserwatorzy rynku nie są zaś pewni co do cen urządzeń – świat zmaga się bowiem z falą uporczywej inflacji, która może podwyższyć koszt zakupu telefonów.

Łączność satelitarna w iPhone 14

Apple zwykle daje wskazówki co do treści konferencji już w nazwie. Analitycy już powiązali „Far Out” z możliwością dodania do smartfonów nowej funkcji łączności satelitarnej (bo satelity są dosłownie „hen daleko”, na orbicie).

Komunikacja tego typu pozwala na podstawową komunikację nawet bez zasięgu sieci komórkowej. Jeśli na przykład zgubimy się w górach – nadal będziemy mogli wysyłać awaryjne wiadomości.

Apple Watch Series 8

Wszystko wskazuje na to, że na wydarzeniu odbędzie się również premiera nowego smartwatcha firmy, czyli Apple Watch Series 8.

Series 8 rozwinąć śledzenie parametrów zdrowotnych, a także dodać czujnik temperatury ciała. Analitycy przekonują też, że urządzenie będzie miało nieco większy ekran i zmieniony design.

Dodatkowo, na rynku może się pojawić bardziej wytrzymała wersja zegarka – Apple Watch Series 8 Pro. Najpewniej będzie dedykowana najbardziej zapalonym fanom sportów (kolarstwo górskie, wspinaczka, maratony) i ma stanowi alternatywę dla uznanych produktów Garmin z wyższej półki.

AirPods Pro 2

Wielu analityków jest przekonanych, że podczas wydarzenia Far Out zostaną także zaprezentowane słuchawki bezprzewodowe AirPods Pro 2, bo najnowsze urządzenie z tej linii zostało wydane w 2019 r.

Czego się po nich spodziewać? Tu zdania są podzielone. Prawdopodobnie słuchawki zaprezentują lepszą jakość redukcji szumów (ANC), może też poprawić się jakość dźwięku. Wielu obserwatorów przekonuje, że nowe AirPods Pro mogą też obsługiwać bezstratny kodek ALAC, który szedłby w parze z bezstratną ofertą muzyczną dostępną w usłudze Apple Music.

Miłymi dodatkami mogą być też większa bateria oraz możliwe czujniki aktywności sportowej.

