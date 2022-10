Uniwersalne ładowarki w Unii Europejskiej. Jest ostateczna decyzja

Unia Europejska zatwierdziła wprowadzenie jednolitych ładowarek do wszystkich urządzeń mobilnych, które będą sprzedawane na terenie UE. Cele dyrektywy ma być ułatwienie życia konsumentom, a także ograniczenie ilości elektrośmieci.

Wspólne ładowarki od 2024 roku

W efekcie wprowadzenia nowej dyrektywy od 2024 roku na europejskim rynku będzie obowiązywał wspólny standard ładowarek. Telefony komórkowe, tablety, słuchawki, czy inteligentne zegarki, trzeba będzie ładować za pomocą wejścia USB-C.

Obecnie niemal wszyscy producenci korzystają z różnych typów wtyczek do swoich ładowarek. Najbardziej uciążliwe są urządzenia firmy Apple, która opatentowała autorskie wejście.

Nowe przepisy mają sprawić, że użytkownik zmieniający telefon, czy tablet, będzie mógł korzystać z ładowarki do poprzedniego. Z jednego urządzenia będą mogli korzystać także inni domownicy. Unia Europejska ma zamiar nałożyć obowiązek wyposażenia wszystkich telefonów, tabletów i aparatów cyfrowych na europejskim rynku w wejście do ładowania oraz ładowarkę typu USB-C. Ma być to obowiązek niezależnie od producenta.

Pół miliarda ładowarek rocznie w UE

– Przy pół miliarda ładowarek do urządzeń przenośnych wysyłanych co roku do Europy, generujących 11-13 tys. ton e-odpadów, jedna ładowarka do telefonów komórkowych i innych małych i średnich urządzeń elektronicznych będzie z korzyścią dla wszystkich. Przyczyni się to do ochrony środowiska, pomoże w ponownym wykorzystaniu starej elektroniki, zaoszczędzi pieniądze oraz zmniejszy niepotrzebne koszty i niedogodności zarówno dla firm, jak i konsumentów – powiedział sprawozdawca projektu Alex Agius Saliba.

Czytaj też:

Jednolita ładowarka w całej Unii Europejskiej. Dziś decyzja ParlamentuCzytaj też:

Europa jednej ładowarki. Sukces? To pokazuje, że mamy poważny problem