Piekarnik wykryje, co chcesz upiec i zrobi to sam. Ma jednak jeszcze dziwniejszą funkcję

Świat technologii właśnie chyba poszedł o krok za daleko. Samsung pochwalił się właśnie nowym piekarnikiem z serii Bespoke, który nosi dopisek AI, co już może podpowiadać, na czym polega jego innowacyjność.

Piekarnik Samsunga zrobi wszystko za ciebie

Koreański producent sprzętu elektronicznego właśnie ponownie zaszokował. Najnowszy piekarnik Bespoke AI od Samsunga pozwala właściwie nie przejmować się pieczeniem. Śmiało można powiedzieć, że kucharz potrzebny jest już wyłącznie do kupienia produktów i wstawienie ich do urządzenia.

Nie jest to przesada. Producent chwali się, że zastosowana w urządzeniu sztuczna inteligencja wspomagana kamerą umieszczoną wewnątrz, pozwala mu rozpoznać danie, które wstawiono do środka po składnikach oraz… kształcie naczynia. Sztuczna inteligencja posiada bazę 106 dań, ale nie powiedziano, czy jak przystało na SI, uczy się też kolejnych.

Kamera w piekarniku ma niecodzienne zastosowanie

Kamera ma jeszcze dwie funkcje. Pierwsza z nich brzmi bardzo rozsądnie. Urządzenie da bowiem znać, gdy danie, które się piecze, jest już gotowe. Pozwoli dzięki temu uniknąć przypalenia go.

Kolejna funkcja brzmi już dużo bardziej groteskowo. Kamera pozwoli bowiem… na transmitowanie pieczenia na żywo. Urządzenie skonfigurowano w taki sposób, aby kucharz mógł chwalić się swoimi popisami w kuchni na takich serwisach, jak YouTube, czy Twitch. Jak pisze producent „jest to świetne rozwiązanie dla twórców, którzy kochają gotowanie i chcą podzielić się swoją pasją” . Czy to oznacza, że nadchodzi nowa era streamów z kuchni? Być może. Na pewno otworzy to bardzo ciekawą niszę na rynku.

