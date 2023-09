Dyson 360 Vis Nav. Najmocniejszy inteligentny odkurzacz od Brytyjczyków

Dyson zadebiutował w Polsce z nową dla firmy kategorią sprzętu – inteligentnym robotem sprzątającym Dyson 360 Vis Nav. Wyróżniająca się już na pierwszy rzut oka maszyna ma bardzo dobre parametry, które oferuje w dość wysokiej cenie.

Polska premiera Dyson 360 Vis Nav

Nowy robot Dysona przykuwa uwagę już charakterystycznym niebieskim kolorem oraz profilem w kształcie litery D. Nietypowy obrys nie jest jednak tylko decyzją estetyczną.

Jak przekonuje producent, pozwala on na maksymalne zwiększenie szerokości szczotki sprzątającej, dochodzącej do samej krawędzi maszyny. Sprawia to, że robot zawsze sprząta na całej trasie swojego przejazdu. Specjalne opracowane wysuwane szczotki boczne pozwalają zaś robotowi dotrzeć do wszystkich krawędzi i zakamarków.

Jedną z podstawowych cech 360 Vis Nav jest jego wielka moc. Firma Dyson mówi tu o sześciokrotnie większej mocy ssania w porównaniu z konkurencyjnymi mobilnymi sprzętami odkurzającymi. Odpowiada za nią opatentowany silnik maszyny – Dyson Hyperdymium.

Kolejną zaletą robota sprzątającego mają być jego inteligentne funkcje. Odkurzacz mapuje pomieszczenia i omija przeszkody za pomocą widzącej w 360 stopniach kamery Fisheye. Zapamiętuje też, gdzie już odkurzał, a gdzie musi jeszcze sprzątnąć w ramach danej sesji. Co więcej, jest w stanie określić poziom zabrudzenia w różnych miejscach domu czy mieszkania. Dzięki temu możemy odpowiednio dostosować na przykład częstotliwość sprzątania na danym obszarze za pomocą aplikacji MyDyson.

Mobilna appka daje też oczywiście wiele innych opcji, np. wydzielanie stref wyłączonych ze sprzątania, dopasowywanie mocy odkurzacza, sprawdzanie statystyk czy poziomu baterii czy stałe aktualizacje oprogramowania odkurzacza.

Dyson 360 Vis Nav – cena i dostępność

Odkurzacz 360 Vis Nav trafił na rynek 7 września 2023 roku. Sprzęt można zakupić bezpośrednio od producenta na stronie Dyson.pl lub w stacjonarnych sklepach z urządzeniami marki. Cena robota sprzątającego Dysona została ustalona na 6 999 zł.

Czytaj też:

Jak czyścić podłogi laminowane, by lśniły i długo wyglądały jak nowe?Czytaj też:

Zmień świat wygrywając Konkurs Nagroda Jamesa Dysona!