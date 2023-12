Sony Xperia znika z rynku. To koniec kultowej serii smartfonów

W latach 2013-2015 smartfony z serii Sony Xperia stanowiły synonim bardzo wysokiej jakości. Dość powiedzieć, że japońska firma mogła pozwolić sobie wtedy na próby nawiązania bezpośredniej rywalizacji ze swoimi dwoma głównymi konkurentami, Apple i Samsungiem, a więc prawdziwymi gigantami branży telekomunikacyjnej.

Sony Xperia. Koniec kultowej marki smartfonów

Podczas gdy Apple iPhone i Samsung Galaxy liderami globalnego rynku smartfonów pozostają do dnia dzisiejszego, tak tego samego nie możemy powiedzieć już o Sony Xperii. W reakcji na niezadowalające wpływy w tym segmencie produktów, Sony postanowiło całkowicie wycofać z rynku cenioną niegdyś markę smartfonów.

Z Xperii korzystał kiedyś nawet James Bond w jednym z filmów z udziałem Daniela Craiga. Telefony z tej serii często pojawiały się w filmach, serialach, a nawet grach komputerowych. Przed tymi dziesięcioma laty smartfony Sony Xperia były naprawdę znane, lubiane i cenione. Dziś japoński gigant elektroniki użytkowej bardziej skupia się jednak na innych segmentach tej branży, m.in. za sprawą konsoli PlayStation 5, która kolejny raz wygrała starcie z bezpośrednią konkurencją i dziś sprzedaje się dużo lepiej niż Xbox Series S/X od Microsoftu.

PlayStation 5 rządzi, ale co dalej ze smartfonami od Sony?

Na ten moment Sony wciąż utrzymuje przy życiu swój departament smartfonów, jednak póki co nie generuje on zbyt wielkich przychodów. To właśnie stąd wzięła się decyzja o uśmierceniu Xperii. Japoński producent nie zdradza póki co, jaka nowa marka mogłaby zastąpić tę, która właśnie odchodzi. Analitycy rynkowi szacują, że wielki powrót Sony na rynek smartfonów mógłby nastąpić nie wcześniej jak w 2025 roku.

