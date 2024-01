32 megapiksele do selfie w smartfonie ze średniej półki. Oto nowy model od Oppo

Firma Oppo to w tej chwili czwarty, za Apple, Samsungiem i Xiaomi, największy producent smartfonów na świecie. Chińczycy mogą pochwalić się 8,8 proc. udziałem w globalnym rynku i cały czas rozwijają swoją ofertę, by dogonić konkurentów. Do oferty Oppo już niedługo, bo w lutym, trafi model o nazwie Reno 11F 5G, który będzie zaliczał się do średniej półki cenowej i jednocześnie dysponował naprawdę potężnym aparatem fotograficznym.

Oppo Reno 11F 5G. Specyfikacja

Smartfon Oppo Reno 11F 5G zostanie wyposażony w ekran typu Amoled o przekątnej 6,7 cala, który będzie wyświetlał obraz w rozdzielczości Full HD+ i odświeżał go z częstotliwością na poziomie 120 Hz. Pod ekranem znajduje się czytnik linii papilarnych, który zadba o bezpieczeństwo danych użytkownika.

Za wydajność urządzenia będzie odpowiadał układ MediaTek Dimensity 7050, który będzie dodatkowo wspierany przez 8 GB RAM. Wbudowana pamięć o pojemności 256 GB powinna z kolei pomieścić wszystkie dane nawet tych najbardziej wymagających użytkowników. Całość będzie zasilana przez baterię o pojemności 5000 mAh, obsługującą technologię szybkiego ładowania o mocy 67 W. System operacyjny to Android 14 z nakładką systemową ColorOS 14.

Aparat od Sony zadba o dobre selfie

Chyba najciekawszym elementem specyfikacji modelu Reno 11F 5G od Oppo okazuje się być aparat fotograficzny przeznaczony do zdjęć selfie – Sony IMX615 z obiektywem z rozdzielczością aż 32 megapikseli. Pod tym względem, jak na cenowego „średniaka”, jest chyba całkiem dobrze. Na tylnym panelu urządzenia producent umieścił natomiast potrójny aparat, który został wyposażony w główny obiektyw z rozdzielczością 64 MP, szerokokątny 8 MP oraz makro 2 MP.

Smartfon Oppo Reno 11F 5G zadebiutuje 24 lutego tego roku. W pierwszej kolejności będzie dostępny wyłącznie w Indonezji, skąd niedługo później trafi m.in. na rynek europejski.

