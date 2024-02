Branża smartfonów w kryzysie. Wyniki najgorsze od 11 lat

Mogłoby się wydawać, że wraz z rozwojem technologii, który powoduje, że na światowych rynkach pojawiają się coraz to nowsze i bardziej funkcjonalne modele smartfonów, nieustannie rozwijać będzie się również sama branża tego typu urządzeń. Okazuje się jednak, że akurat rok 2023 zdecydowanie zaprzecza tak postawionej tezie.

Kryzys na rynku smartfonów

Jak wynika z danych opublikowanych przez firmę analityczną Canalys, w 2023 roku do sprzedaży trafiło tylko 1,142 mld smartfonów. Oznacza to wynik o 4 proc. gorszy od roku poprzedniego. Wolumen sprzedaży smartfonów był w roku ubiegłym najgorszy od 11 lat.

Jeśli chodzi o globalną sprzedaż smartfonów, to w 2023 roku zdecydowanie lepsza pod tym względem była jego druga połowa. Wpływ na to miały zwiększone dostawy do krajów na rynki dopiero rozwijające się, czyli do Ameryki Łacińskiej i Afryki oraz na Bliski Wschód.

Apple liderem

Z raportu firmy Canalys wynika, że obecnym liderem na rynku smartfonów jest Apple, które w 2023 roku sprzedało 229,2 mln swoich iPhone’ów.

Tuż za firmą z nadgryzionym jabłkiem w logo uplasował się Samsung z wynikiem na poziomie 225,4 mln sprzedanych smartfonów, co dla Koreańczyków oznaczało aż 13 proc. spadek względem roku 2022.

Znaczenie będzie miała cena

Zdaniem analityków w tym roku wśród konsumentów wzrośnie zainteresowanie przede wszystkim smartfonami z niskiej oraz średniej półki cenowej. To z kolei otwiera rynek na jeszcze szerszą obecność producentów z Chin, którzy posiadają w swojej ofercie wiele modeli reprezentujących właśnie tańsze segmenty cenowe. Ich znaczenie ma być szczególnie istotne na dopiero co rozwijających się rynkach wschodzących.

